Trumps vän kan ta över CNN – oro på redaktionen

Paramount har till slut vunnit den utdragna budstriden om Warner Bros Discovery i en uppgörelse värd omkring 100 miljarder dollar.

Det har gjort stämningen på den amerikanska nyhetskanalen CNN ”dämpad”, enligt källor.

Bolaget ser nämligen ut att hamna under kontroll av medieprofilen David Ellison, vilket har väckt oro på redaktionen, skriver Financial Times.

Har väckt frågor internt

David Ellison, son till Oracle-grundaren Larry Ellison, saknar egen bakgrund inom journalistik men kontrollerar redan CBS News.

Om affären godkänns av myndigheterna kommer två av USA:s mest välkända nyhetsorganisationer att få samma ägare.

Internt på CNN har nyheten väckt frågor om kanalens framtida inriktning och ledning.

Flera medarbetare uppges vara osäkra på hur redaktionens oberoende påverkas, särskilt mot bakgrund av Ellisons kontakter med president Donald Trump och hans administration.

Trump har under lång tid varit en skarp kritiker av CNN.