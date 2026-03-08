Donald Trump har utmålat nyhetskanalen CNN till en fiende under sin tid som president. Snart kan dock en Trump-vänlig chef ta över kanalen.
Trumps vän kan ta över CNN – oro på redaktionen
Paramount har till slut vunnit den utdragna budstriden om Warner Bros Discovery i en uppgörelse värd omkring 100 miljarder dollar.
Det har gjort stämningen på den amerikanska nyhetskanalen CNN ”dämpad”, enligt källor.
Bolaget ser nämligen ut att hamna under kontroll av medieprofilen David Ellison, vilket har väckt oro på redaktionen, skriver Financial Times.
Har väckt frågor internt
David Ellison, son till Oracle-grundaren Larry Ellison, saknar egen bakgrund inom journalistik men kontrollerar redan CBS News.
Om affären godkänns av myndigheterna kommer två av USA:s mest välkända nyhetsorganisationer att få samma ägare.
Internt på CNN har nyheten väckt frågor om kanalens framtida inriktning och ledning.
Flera medarbetare uppges vara osäkra på hur redaktionens oberoende påverkas, särskilt mot bakgrund av Ellisons kontakter med president Donald Trump och hans administration.
Trump har under lång tid varit en skarp kritiker av CNN.
Styr redan CBS News
Osäkerheten förstärks av utvecklingen på CBS News, där Ellison efter övertagandet genomfört förändringar i ledarskap och redaktionell struktur.
Bland annat har opinionsprofilen Bari Weiss fått en central roll, vilket tolkats som en möjlig ideologisk förskjutning. Spekulationer förekommer om liknande förändringar kan vänta CNN.
CNN:s vd Mark Thompson har försökt lugna personalen och uppmanat till att avvakta mer information. Samtidigt är hans egen framtid oklar om Paramount tar över.
Färre tittar på nyhetskanaler
Affären sker i ett förändrat medielandskap. CNN:s lönsamhet har pressats i takt med att kabel-tv-marknaden krympt och tittarsiffrorna fallit sedan Trumps första mandatperiod.
Till skillnad från tidigare ägarstrider är kanalen i dag ett svagare tillgångsslag, vilket gör integrations- och besparingskrav mer sannolika. Paramount har signalerat betydande kostnadsbesparingar vid en sammanslagning.
Även regulatoriskt återstår hinder. Ordföranden för den amerikanska telemyndigheten FCC har indikerat att affären inte nödvändigtvis stoppas, medan demokratiska politiker krävt insyn i eventuella kontakter mellan Ellison och Vita huset.
