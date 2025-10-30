Trump gav toppmötet 12 av 10: "Taktisk vapenvila"

Donald Trump lämnade mötet med Kinas ledare Xi Jinping i den sydkoreanska staden Busan med ett bedömt resultat som, sin vaga trogen, trotsar all logik.

”På en skala från 0 till 10, där 10 är det bästa, var mötet en 12:a”, säger USA:s president Financial Times.

Men från Peking kom en helt annan ton. Xi sa endast att parterna ”nått konsensus” i vissa frågor, enligt statsägda Global Times. Skillnaden i kommunikation avslöjar mer än orden själva.

”USA hastigt och högljutt, Kina eftertänksamt och långsiktigt”, skriver Dagens Industris Johan Nylander.

Vad parterna faktiskt kom överens om

Efter det 90 minuter långa mötet presenterade båda sidor en rad konkreta åtaganden.

USA sänker sina fentanylrelaterade tullar mot Kina från 20 till 10 procent efter att Xi lovat att ”arbeta väldigt hårt” för att stoppa export av kemiska ingredienser till opioiden, skriver Bloomberg.

Kina meddelade att landet pausar sitt licenssystem för export av sällsynta jordartsmetaller i minst ett år. Frågan är därmed, enligt Trump, om ”löst”, skriver Financial Times.

Samtidigt skjuter USA upp sina teknologiexportkontroller mot kinesiska dotterbolag – också i ett år, enligt Kinas handelsdepartement.