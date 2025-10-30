Realtid
Trump gav toppmötet 12 av 10: "Taktisk vapenvila"

trump
USA och Kinas respektive presidenter, Donald Trump och Xi Jinping, är överens – för tillfället. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

USA:s president hyllade mötet med Xi Jinping som historiskt. Men det 90 minuter långa samtalet uppnådde endast en ettårig paus – och exportkontrollerna som stoppat bilfabriker kvarstår.

Donald Trump lämnade mötet med Kinas ledare Xi Jinping i den sydkoreanska staden Busan med ett bedömt resultat som, sin vaga trogen, trotsar all logik.

”På en skala från 0 till 10, där 10 är det bästa, var mötet en 12:a”, säger USA:s president Financial Times.

Men från Peking kom en helt annan ton. Xi sa endast att parterna ”nått konsensus” i vissa frågor, enligt statsägda Global Times. Skillnaden i kommunikation avslöjar mer än orden själva.

”USA hastigt och högljutt, Kina eftertänksamt och långsiktigt”, skriver Dagens Industris Johan Nylander.

Vad parterna faktiskt kom överens om

Efter det 90 minuter långa mötet presenterade båda sidor en rad konkreta åtaganden.

USA sänker sina fentanylrelaterade tullar mot Kina från 20 till 10 procent efter att Xi lovat att ”arbeta väldigt hårt” för att stoppa export av kemiska ingredienser till opioiden, skriver Bloomberg.

Kina meddelade att landet pausar sitt licenssystem för export av sällsynta jordartsmetaller i minst ett år. Frågan är därmed, enligt Trump, om ”löst”, skriver Financial Times.

Samtidigt skjuter USA upp sina teknologiexportkontroller mot kinesiska dotterbolag – också i ett år, enligt Kinas handelsdepartement.

trump
Nästa test kommer när USA:s och Kinas respektive finansministrar, Scott Bessent och He Lifeng, ska omvandla ramavtalet till en överenskommelse.(Foto: Martial Trezzini/AP/TT)
Tidigare restriktioner kvarstår

Båda länderna pausar dessutom nyligen införda sjöfartssanktioner.

USA upphäver portavgifter mot kinesisk maritim industri, medan Peking i sin tur pausar motåtgärder mot amerikanska fartyg.

Reuters rapporterar att endast de senaste exportkontrollerna från den 9 oktober pausas.

De tidigare restriktionerna från april – som inom några veckor orsakade brist i hela leveranskedjan för bilar och tvingade biltillverkare att stoppa produktionen vid vissa fabriker – kvarstår.

”Taktisk vapenvila”

Finansmarknaderna reagerade med blandade känslor.

Nasdaq steg visserligen 1,9 procent när nyheten om avtalet nådde Wall Street – och techbolag som Nvidia, Broadcom och AMD lyfte kraftigt, skriver EFN.

Men terminskontrakt för S&P 500 låg i stort sett oförändrade dagen efter mötet, enligt Bloomberg.

”Marknaderna ser detta som en taktisk vapenvila snarare än ett långsiktigt avtal, vilket innebär att utsikterna på medellång sikt kan förbli volatila”, säger Anna Wu, strateg på Van Eck Associates, till Bloomberg.

Symbolik snarare än substans

”Sammantaget skulle vi kalla detta en taktisk stabilisering just nu”, säger Tim Zhang, grundare av Edge Research i Singapore, till Reuters.

Gary Ng, seniorekonom på investmentbanken Natixis i Hongkong, är ännu mer försiktig.

”Det var ett kort möte och de båda ledarna kan utropa sin egen seger. Men det är inte tillräckligt för att bedöma om USA och Kina har återuppbyggt det skadade förtroendet. De officiella uttalandena kommer visa om mötet bara var av symbolisk natur eller inte”, säger han enligt DI.

Den fråga som många investerare väntade på svar kring – om USA skulle tillåta export av Nvidias mest avancerade Blackwell-chips till Kina – fick inget positivt besked.

”Vi pratar inte om Blackwell”, konstaterade Trump enligt Bloomberg.

Ettårsavtal ska utvärderas löpande

Avtalet bygger på ettåriga pausningar som ska utvärderas löpande. USA ska granska överenskommelsen varje år – men Trump tror att ”avtalet kommer fortsätta långt mer än ett år”, enligt Financial Times.

Xi valde en annan formulering. Handeln ska vara relationens ”ballast” och inte en ”konfliktpunkt”, sa Kinas ledare enligt kommunistpartiets propagandaorgan People’s Daily.

Båda sidor ska undvika ”en ond cirkel av ömsesidiga vedergällningar”, tillade han.

Nästa test kommer när USA:s finansminister Scott Bessent och hans kinesiska motsvarighet He Lifeng ska omvandla ramavtalet till en omfattande överenskommelse.

Donald TrumpHandelskrigKinatullarUSAXi Jinping
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

