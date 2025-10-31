Bulgarien stoppar dieselexport efter sanktioner

Det finns en allvarlig risk för störningar i leveranskedjan och problem med bränslemarknaden, säger den bulgariske parlamentsledamoten Yordan Tsonev, från partiet Rörelsen för rättigheter och friheter, till Bloomberg.

Det ryska oljebolaget Lukoil, som nyligen fick sanktioner från USA, äger Bulgariens största raffinaderi.

Under torsdagen meddelades att bolaget säljer sina internationella tillgångar till den svenska oljemiljardären Torbjörn Törnqvists bolag Gunvor. Transaktionen förutsätter dock att vissa villkor uppfylls. Bland annat måste USA:s sanktionsmyndighet Ofac ge klartecken.

Det finns flera undantag från Bulgariens tillfälliga exportförbud.