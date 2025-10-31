Realtid
Bulgarien stoppar dieselexport efter sanktioner

bulgarien
Ryska oljebolaget Lukoil äger Bulgariens största raffinaderi. (Foto: Valentina Petrova/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Bulgarien stoppar tillfälligt export av bland annat diesel och flygbränsle för att säkra den inhemska tillgången efter sanktionerna mot ryska Lukoil.

Det finns en allvarlig risk för störningar i leveranskedjan och problem med bränslemarknaden, säger den bulgariske parlamentsledamoten Yordan Tsonev, från partiet Rörelsen för rättigheter och friheter, till Bloomberg.

Det ryska oljebolaget Lukoil, som nyligen fick sanktioner från USA, äger Bulgariens största raffinaderi.

Under torsdagen meddelades att bolaget säljer sina internationella tillgångar till den svenska oljemiljardären Torbjörn Törnqvists bolag Gunvor. Transaktionen förutsätter dock att vissa villkor uppfylls. Bland annat måste USA:s sanktionsmyndighet Ofac ge klartecken.

Det finns flera undantag från Bulgariens tillfälliga exportförbud.

BulgariendieselRåvarorRysslandSanktioner
