Tillväxten rasar i USA – sämsta siffran sen 2018

Efter att ha rapporterat oväntat hög tillväxt för tredje kvartalet 2025 kom den låga siffran som en överraskning. USA:s tillväxt i det fjärde kvartalet var bara 1,4 procent.

Det sämsta fjärde kvartalet på sju år.

Ett av de svagaste kvartalen på fem år, bara fyra kvartal har varit sämre. Och den sämsta av alla Q4:or. (Källa: Trading Economics)

Läs mer:

Svag puls – men USA:s ekonomi vänder

Nedstängningen kostade USA

En viktig del av förklaringen är den rekordlånga nedsläckningen av den amerikanska staten, rapporterar Financial Times. Det kan ha kostat USA en hel procents tillväxt.

”Den svaga avslutningen på året är i mångt och mycket självförvållad till följd av den längsta federala nedstängningen i USA:s historia”, skriver EY:s chefsekonom Gregory Daco.

Men bortsett från den stängda staten är det ändå ett betydande hack i kurvan och ett slag mot Vita husets berättelse om en ekonomi på högvarv.

ANNONS

Seg inflation i USA

Bortsett från den fallande tillväxten finns det ytterligare en siffra som plågar landet. Den seglivade inflationen ökade, enligt Feds favoritmått, till 2,9 procent i december. En utveckling som minskar risken för en sänkt amerikansk ränta.

Fed-ledamöter varnade vid sitt senaste möte för att framstegen mot inflationsmålet på 2 procent ”kan bli långsammare och mer ojämna än vad som allmänt förväntas”, enligt protokollet som publicerades i veckan.



