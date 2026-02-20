Svag puls – men USA:s ekonomi vänder

Kombinationen av svagare jobbsiffror och en envist hög inflation plågade USA under 2025. Risken för att man skulle gå in i en tuff lågkonjunktur samtidigt som man brottades med hög inflation var påtaglig.

Men inledningsvis 2026 levererar den amerikanska ekonomin en oväntad vändning. Starka jobbsiffror och fallande inflation. Har vi räknat ut den amerikanska ekonomin för tidigt?

USA vänder

Ekonomins hälsa i USA är kraftigt ifrågasatt. Statsskulden fortsätter att skena, vilket vi rapporterat om tidigare. Det, i kombination med en oro kring Vita husets styre, har i sin tur lett till att många säljer av amerikanska tillgångar för att placera sina besparingar i andra delar av världen.

Dollarn har fått rejält med stryk och den allmänna uppfattningen om USA är präglad av osäkerhet och tvivel.

Men i Financial Times lyfter man fram en oväntad vändning.

Starkare siffror

Siffrorna kan nog överraska den som räknat med amerikanska motgångar.

ANNONS

I januari 2026 skapades 130 000 nya jobb, och arbetslösheten sjönk för andra månaden i rad till 4,3 procent. Den positiva trenden har punkterat fjolårets mörka narrativ om att AI-utvecklingen skulle radera ut nettotillväxten av arbetstillfällen.

I stället ser vi nu en arbetsmarknad som återgått till historiskt normala nivåer, vilket ironiskt nog minskar trycket på Federal Reserve att genomföra desperata räntesänkningar. Det bäddar för nya konflikter mellan Vita huset och centralbanken.

Frågan som kvarstår är om USA är på väg mot en stabil mjuklandning eller en mer volatil utveckling, där envist hög inflation tvingar fram räntehöjningar. Med en BNP-tillväxt som överträffar eurozonens tycks den amerikanska motståndskraften återigen överraska.