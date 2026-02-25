Systematisk nedbrytning: Området där Ryssland dödat Ukrainas ekonomi

När Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina passerar fyraårsdagen den 24 februari framträder en komplex ekonomisk bild.

Å ena sidan har landet undvikit den totala kollaps som många befarade. Å andra sidan är skadeomfånget enormt. Och i de ockuperade regionerna har den ekonomiska nedbrytningen blivit systematisk.

Ockuperade områden i fritt fall

Ryssland kontrollerar i dag omkring 20 procent av Ukrainas territorium, ett område där uppskattningsvis tre till fem miljoner människor bor.

Den information som läcker ut därifrån tecknar en dyster bild. Jade McGlynn, chef för Ukraina- och Rysslandsprogrammet vid King’s College London, beskriver situationen som ”systemisk nedbrytning” och pekar på instabila anställningsförhållanden, uteblivna löner och sönderfallande infrastruktur skriver The Moscow Times.

Exemplen är talande. Vid en metallbearbetningsfabrik i ockuperade Melitopol visade bilder enorma hål i taket, snö på fabriksgolvet och arbetare som värmde sig runt en eld.

De hade inte fått lön på två månader. I hamnstaden Berdiansk hölls hamnarbetarnas löner inne i över tre månader under hösten och vintern.