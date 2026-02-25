Trots massiv förstörelse visar Ukrainas ekonomi tecken på återhämtning. Men de ockuperade områdena förfaller under rysk kontroll.
Systematisk nedbrytning: Området där Ryssland dödat Ukrainas ekonomi
När Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina passerar fyraårsdagen den 24 februari framträder en komplex ekonomisk bild.
Å ena sidan har landet undvikit den totala kollaps som många befarade. Å andra sidan är skadeomfånget enormt. Och i de ockuperade regionerna har den ekonomiska nedbrytningen blivit systematisk.
Ockuperade områden i fritt fall
Ryssland kontrollerar i dag omkring 20 procent av Ukrainas territorium, ett område där uppskattningsvis tre till fem miljoner människor bor.
Den information som läcker ut därifrån tecknar en dyster bild. Jade McGlynn, chef för Ukraina- och Rysslandsprogrammet vid King’s College London, beskriver situationen som ”systemisk nedbrytning” och pekar på instabila anställningsförhållanden, uteblivna löner och sönderfallande infrastruktur skriver The Moscow Times.
Exemplen är talande. Vid en metallbearbetningsfabrik i ockuperade Melitopol visade bilder enorma hål i taket, snö på fabriksgolvet och arbetare som värmde sig runt en eld.
De hade inte fått lön på två månader. I hamnstaden Berdiansk hölls hamnarbetarnas löner inne i över tre månader under hösten och vintern.
Behandlas som en koloni
Till The Moscow Times säger Petro Andryusjenko, tidigare rådgivare till Mariupols borgmästare, att Ryssland behandlar de ockuperade regionerna som en koloni.
Den industriella basen har i stort sett försvunnit, inte minst efter förstörelsen av stålverket Azovstal, som en gång sysselsatte 11 000 personer. I dag överlever invånarna främst tack vare pengar från den ryska statsbudgeten.
De ockuperade regionerna tillhör Rysslands mest subventionerade. Under 2026 får enbart Donetsk rekordfinansiering på 78 miljarder rubel, motsvarande drygt en miljard dollar.
Motståndskraft på den ukrainska sidan
På den ukrainskkontrollerade sidan ser bilden annorlunda ut.
Trots att landets reala BNP fortfarande ligger 21 procent under 2021 års nivåer har ekonomin vuxit varje år sedan invasionens chock 2022. Riksbanken prognostiserar en tillväxt på 1,8 procent i år med acceleration under 2027–2028 skriver Financial Times.
Ett slående exempel på anpassningsförmåga är försvarsföretaget Ukrainian Armour, som förlorade två produktionsanläggningar i ockuperade delar av Zaporizjzja 2022.
Företaget har sedan dess ökat produktionen kraftigt och började förra året tillverka artillerigranater i Nato-kaliber. En årlig statlig kontraktsleverans av granatkastare fullföljdes på bara sex månader.
Runtikring frontens behov har ett helt ekosystem av teknikföretag vuxit fram. Ukrainska startups utvecklar markrobotar, elektronisk krigsföring och AI-moduler som gör att drönare kan operera autonomt, innovationer som bedömare menar kan bli exportprodukter även efter kriget, skriver Visit Ukraine.
Enorma kostnader och beroendet av väst
Men utmaningarna är omfattande.
Enligt Andrij Hnatov, chef för Ukrainas generalstab, kostade en enda dag av fullskaligt krig i genomsnitt 172 miljoner dollar under 2025, en ökning med 23 procent jämfört med året innan, skriver Euronews.
Landet lägger nu över 30 procent av BNP på militärutgifter.
Världsbanken, EU-kommissionen och FN uppskattar den totala kostnaden för återuppbyggnad och återhämtning till nästan 588 miljarder dollar under det kommande decenniet, nära tre gånger landets beräknade nominella BNP.
Direkt fysisk skada har passerat 195 miljarder dollar, och 14 procent av alla bostäder i landet har skadats eller förstörts.
Västligt budgetstöd förblir avgörande
EU-ledarna enades i december om ett lån på 90 miljarder euro, men Ungern blockerade förra veckan att EU-budgeten används för att finansiera paketet, vilket också hotar ett nytt IMF-lån på 8,1 miljarder dollar.
Ekonomen Maksym Samojliuk vid Centre for Economic Strategy i Kiev sammanfattar läget för FT: ”Utan EU:s och IMF:s stöd hade Ukrainas ekonomi sannolikt kollapsat.
Fyra år in i kriget utkämpas striden inte bara i skyttegravarna i öster utan också på internationella balansräkningar.
Ukrainas framtid hänger på förmågan att både uthärda de dagliga försvarskostnaderna och säkra de hundratals miljarder dollar som krävs för att återuppbygga ett sönderbombat land.