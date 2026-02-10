10 feb. 2026

Makro

Svenskarna överraskar: Viktig signal för ekonomin

Sveriges ekonomi
Våras det för Sveriges ekonomi? Ett viktigt tecken talar för att vi kan vara på god väg mot en högkonjunktur. (Kollage: Realtid / Pexels)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 10 feb. 2026Publicerad: 10 feb. 2026

Sveriges ekonomi har stått och stampat i flera år. Vändningen skulle först komma 2025, men uteblev. 2026 är det svenskarnas konsumtion som ska leverera en högkonjunktur tillslut.

Tillväxten i Sverige har inte varit ett glädjeämne på länge. Till det kommer en skyhög arbetslöshet på omkring 9 procent och en omvärld som pressar Sveriges ekonomi.

Men 2026 spår så gott som alla ekonomer en vändning. Konsumtionen ska ta fart och det ska driva fram en högkonjunktur trots det besvärande omvärldsläget.

Realtid har sedan tidigare skrivit om invändningar mot prognosen, men årets första månad verkar ge prognosmakarna rätt.

SCB visar glada siffror för Sveriges ekonomi

Ett konkret tecken på ökad konsumtion syns nu tydligt i statistiken. Enligt SCB ökade hushållens konsumtion med 0,7 procent under veckorna 2–5 jämfört med slutet av 2025. Jämfört med samma period i fjol var uppgången 2,1 procent, i fasta priser.

Eftersom konsumtionen är den motor som prognosmakarna pekat ut som avgörande för 2026 är det extra relevant. Att den nu rör sig uppåt stärker bilden av att svensk ekonomi trots allt är på väg ur stagnationen, även om underlaget fortfarande är preliminärt.

Världsläget stora orosmolnet

En utmaning som vi klarat oväntat bra är det skakiga omvärldsläget. Januaris tullhot och årets många geopolitiska målar upp en osäkerhet som gör att konjunkturläget kan svänga snabbt.

Svensk export har redan visat hur man klarar av att leverera även i detta besvärliga läge. Håller det i sig samtidigt som konsumenterna lättar på plånboken kommer de ljusa prognoserna för Sverige infrias med största sannolikhet.

EkonomiSverige
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

