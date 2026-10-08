Strejk i Chile hotar utbudet av viktiga metallen

Strejken började klockan 08.00 lokal tid på onsdagen, efter att medlingen under Chiles arbetsinspektion misslyckats, uppger fackförbunden Minera Esperanza och Distrito Centinela enligt Mining.com.

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De strejkande är 22 procent av gruvans direktanställda, och facken säger att stoppet kommer att begränsa driften.

Antofagasta är noterat i London och kontrolleras av den chilenska familjen Luksic. Bolaget skriver i ett pressmeddelande att det är berett att fortsätta samtalen för att nå en uppgörelse som tar hänsyn till båda parters intressen. Bolaget räknar inte med att strejken ändrar produktionsprognosen.

Olika lön för samma jobb

Kärnan i konflikten är att anställda som gör samma jobb har olika lön och förmåner beroende på vilket fackförbund de tillhör. Enligt facken har Antofagasta avvisat deras förslag om en mekanism för att jämna ut skillnaderna, utan att lägga fram något eget alternativ.

Skillnaderna beror delvis på att förhandlingarna hamnat i otakt. År 2017 förhandlade bolaget parallellt med sina tre fackförbund, och avtalen fick i stort sett likvärdiga villkor. Sedan 2020 sker förhandlingarna vid olika tidpunkter, så att löneökningarna slår igenom vid olika tillfällen.

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Facken talar om ”diskriminering”. Enligt den chilenska nyhetssajten Emol har de försökt ta konflikten till högsta ledningen på Antofagasta Minerals, utan resultat. Det är också första gången de två facken förhandlar gemensamt.

Redan förra veckan sa Milenko Díaz, ordförande för Minera Esperanza-facket, till Reuters att arbetarna vill nå en uppgörelse, men att bolaget inte lagt något förslag som löser konflikten. Héctor Aguilera, som leder Distrito Centinela, sa till nyhetsbyrån att medlemmarna anser att det är nu skillnaderna ska bort.