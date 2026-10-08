Drygt 700 arbetare har lagt ned arbetet vid Antofagastas koppargruva Centinela i Chile. Det är första strejken någonsin vid gruvan, och den kommer när kopparpriset ligger nära rekordnivå.
Strejk i Chile hotar utbudet av viktiga metallen
Strejken började klockan 08.00 lokal tid på onsdagen, efter att medlingen under Chiles arbetsinspektion misslyckats, uppger fackförbunden Minera Esperanza och Distrito Centinela enligt Mining.com.
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De strejkande är 22 procent av gruvans direktanställda, och facken säger att stoppet kommer att begränsa driften.
Antofagasta är noterat i London och kontrolleras av den chilenska familjen Luksic. Bolaget skriver i ett pressmeddelande att det är berett att fortsätta samtalen för att nå en uppgörelse som tar hänsyn till båda parters intressen. Bolaget räknar inte med att strejken ändrar produktionsprognosen.
Olika lön för samma jobb
Kärnan i konflikten är att anställda som gör samma jobb har olika lön och förmåner beroende på vilket fackförbund de tillhör. Enligt facken har Antofagasta avvisat deras förslag om en mekanism för att jämna ut skillnaderna, utan att lägga fram något eget alternativ.
Skillnaderna beror delvis på att förhandlingarna hamnat i otakt. År 2017 förhandlade bolaget parallellt med sina tre fackförbund, och avtalen fick i stort sett likvärdiga villkor. Sedan 2020 sker förhandlingarna vid olika tidpunkter, så att löneökningarna slår igenom vid olika tillfällen.
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Facken talar om ”diskriminering”. Enligt den chilenska nyhetssajten Emol har de försökt ta konflikten till högsta ledningen på Antofagasta Minerals, utan resultat. Det är också första gången de två facken förhandlar gemensamt.
Redan förra veckan sa Milenko Díaz, ordförande för Minera Esperanza-facket, till Reuters att arbetarna vill nå en uppgörelse, men att bolaget inte lagt något förslag som löser konflikten. Héctor Aguilera, som leder Distrito Centinela, sa till nyhetsbyrån att medlemmarna anser att det är nu skillnaderna ska bort.
Omkring 660 ton om dagen
Centinela producerade 240 400 ton koppar förra året. Det blir i snitt omkring 660 ton per dag, eller cirka 9,5 miljoner dollar i kopparvärde per dag vid onsdagens pris, enligt Realtids beräkning. Eftersom drygt en femtedel av personalen strejkar är det dock troligt att bara en del av produktionen faller bort.
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Strejken är den första vid Centinela och bara den andra i Antofagastas historia. Bolaget driver fyra gruvor i Chile.
Fler gruvor som kan strejka
Tremånaderskoppar på London Metal Exchange handlades 0,1 procent lägre, till 14 405,50 dollar per ton, på onsdagsförmiddagen. Metallen har stigit omkring 16 procent i år och har på senare tid legat nära rekord.
Centinela är inte den enda gruvan med arbetskonflikt. Arbetsledarna vid BHP:s Escondida, världens största koppargruva, sitter i statlig medling. I förra veckan röstade 95 procent av de som deltog i omröstningen i det 1 020 medlemmar stora facket för strejk, efter att ha avvisat BHP:s slutbud, rapporterade Reuters. Facket skriver att budet visar fullständig brist på respekt för arbetsledarnas insats.
Enligt Rio Times begärde BHP medling den 5 oktober. Det sköt upp en strejk som annars kunde ha börjat dagen därpå.
Ett långvarigt stopp kan strama åt en redan ansträngd kopparmarknad, särskilt om konflikterna sprider sig eller sammanfaller med fler driftproblem vid stora chilenska gruvor.
Bristen på koppar är också en av anledningarna till att Europa letar efter eget rött guld. Bolidens projekt i Laver skulle enligt bolaget kunna dubbla Sveriges kopparproduktion, men produktion där ligger tidigast i mitten av 2030-talet.