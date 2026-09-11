Kopparn rasar – men jakten på metallen har bara börjat

Tremånadersterminen för koppar på London Metal Exchange nådde under torsdagen en ny rekordnotering på 14 875 dollar per ton innan priset vände nedåt, rapporterar EFN.

I New York föll Comex-kopparn för decemberleverans som mest 5,4 procent, bara en dag efter att ha stängt på rekordnivå, enligt Mining.com.

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Utlösaren var en uppgift från nyhetsbyrån Reuters om att Vita huset ännu inte bestämt sig för tullar på raffinerad koppar. Administrationen ska enligt uppgifterna väga risken för högre tillverkningskostnader inför mellanårsvalet i november.

Marknaden hade i stort sett räknat med tullar. Handlare har under året fraktat stora mängder metall till USA, och Comex-lagren rymmer nu rekordhöga 695 624 ton, mer än dubbelt så mycket som lagren i London och Shanghai tillsammans.

Gruvaktierna föll brett

Raset drog med sig hela gruvsektorn. Freeport-McMoRan, världens största börsnoterade kopparproducent, föll över 7 procent i New York.

Även Anglo American och First Quantum backade med mer än 6 procent. På Stockholmsbörsen föll Lundin Mining och Boliden 5,7 respektive 4,4 procent.

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Metallerna pressades samtidigt av stigande förväntningar på en räntehöjning från Federal Reserve redan nästa vecka, efter en amerikansk producentprisrapport och ett oljepris över 105 dollar per fat.