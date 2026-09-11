Kopparpriset föll kraftigt på torsdagen sedan Vita husets tullplaner kört fast. Men bakom rekylen pågår en dragkamp om metallen, där både stater och amerikanska techjättar vill säkra sin tillgång.
Kopparn rasar – men jakten på metallen har bara börjat
Tremånadersterminen för koppar på London Metal Exchange nådde under torsdagen en ny rekordnotering på 14 875 dollar per ton innan priset vände nedåt, rapporterar EFN.
I New York föll Comex-kopparn för decemberleverans som mest 5,4 procent, bara en dag efter att ha stängt på rekordnivå, enligt Mining.com.
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Utlösaren var en uppgift från nyhetsbyrån Reuters om att Vita huset ännu inte bestämt sig för tullar på raffinerad koppar. Administrationen ska enligt uppgifterna väga risken för högre tillverkningskostnader inför mellanårsvalet i november.
Marknaden hade i stort sett räknat med tullar. Handlare har under året fraktat stora mängder metall till USA, och Comex-lagren rymmer nu rekordhöga 695 624 ton, mer än dubbelt så mycket som lagren i London och Shanghai tillsammans.
Gruvaktierna föll brett
Raset drog med sig hela gruvsektorn. Freeport-McMoRan, världens största börsnoterade kopparproducent, föll över 7 procent i New York.
Även Anglo American och First Quantum backade med mer än 6 procent. På Stockholmsbörsen föll Lundin Mining och Boliden 5,7 respektive 4,4 procent.
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Metallerna pressades samtidigt av stigande förväntningar på en räntehöjning från Federal Reserve redan nästa vecka, efter en amerikansk producentprisrapport och ett oljepris över 105 dollar per fat.
”Huggsexa” om råvarorna
Flera bedömare ser dock rekylen som kortvarig. Lars Henriksson på råvarufonden Centaur tror inte att den får någon mer bestående effekt på marknaden och är fortsatt mycket positiv till koppar på alla tidshorisonter, säger han till EFN. Det verkligt intressanta, menar han, är att vi går igenom en ”huggsexa om att säkra tillgången på kritiska råmaterial”.
Han pekar på onsdagens avtal mellan Fortum och Google. Enligt Fortums pressmeddelande omfattar det 22-åriga elköpsavtalet hälften av kapaciteten i kärnkraftverket Loviisa under perioden 2030–2049.
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Google planerar samtidigt investeringar på 13 miljarder euro i Finland under 2027–2028, bland annat i datacenter.
Enligt Henriksson står koppar högt upp på listan när den amerikanska AI-branschen nu kartlägger vilka tillgångar som måste säkras. Han räknar med att efterfrågan blir svår att tillgodose under lång tid framöver.
Techjättarna knackar på
En liknande bild ger Robert Friedland, ordförande för Ivanhoe Mines. Till Bloomberg har han beskrivit ett stort intresse från stater och från så kallade hyperscalers i Silicon Valley för ett av bolagets kopparprojekt i Kongo, ett intresse av ett slag han säger sig aldrig ha sett under sina 45 år i branschen.
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Samtalen ska ha gällt både långsiktiga avtal och finansiering av gruvprojekt, men Friedland nämnde inga bolag vid namn.
Även stater positionerar sig. Franska staten blev i somras storägare i det svenska kopparprojektet Viscaria via fonden Critical Metals Fund, och USA har startat Project Vault för att investera i kritiska råvaror.
Gruvorna hänger inte med
Bakom den långsiktiga optimismen finns ett ansträngt utbud. Den globala gruvproduktionen minskade med 1,1 procent under första halvåret 2026 enligt International Copper Study Group, med Chile ned 6,6 procent. Morgan Stanley räknar med att 2026 blir det första året med sjunkande gruvproduktion sedan 2017.
Johannes Grunselius, råvaruanalytiker på SB1 Markets, varnar till EFN för fler rekyler på kort sikt om produktionen återhämtar sig snabbt och tulloron släpper.
Bortom 2027 ser han däremot en mycket stark obalans. Efterfrågan kan växa med omkring 3 procent per år, en takt som kopparindustrin enligt honom inte har en chans att matcha.
Trots torsdagens ras har kopparpriset stigit 44 procent på ett år.