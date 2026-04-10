En betydande naturgasfyndighet i östra Medelhavet ger Egypten ett välbehövligt andrum i en tid då kriget mellan USA och Iran driver upp energikostnaderna kraftigt.
Stort gasfynd i medelhavet kan lätta på energikrisen
Det italienska energibolaget Eni har tillsammans med egyptiska myndigheter meddelat att man identifierat en stor naturgasresurs i det så kallade Temsahfältet utanför Egyptens medelhavskust.
Preliminära uppskattningar pekar på omkring två biljoner kubikfot gas samt 130 miljoner fat petroleumkondensat, enligt Euronews.
Fältet ligger cirka 70 kilometer utanför kusten på 95 meters vattendjup och mindre än tio kilometer från befintlig infrastruktur, vilket kan möjliggöra en snabbare utbyggnad jämfört med mer avlägsna projekt.
Eni driver projektet med 50 procent ägarandel tillsammans med BP, som innehar resterande 50 procent, genom deras gemensamma bolag Petrobel. Nästa steg är testning av borrhål, följt av ytterligare borrningar och byggandet av en havsbaserad produktionsanläggning.
Tredubblad importnota
Tidpunkten för fyndet kunde knappast vara mer angelägen.
Egyptens gasleveranser från Qatar och Israel har drabbats hårt av störningar sedan konflikten i regionen eskalerade. Situationen har tvingat den egyptiska regeringen att vidta en rad åtgärder, däribland energibesparingar, höjda bränslepriser och neddragna statsutgifter.
Egyptens premiärminister Mostafa Madbouly uppgav förra månaden att konflikten nära nog tredubblat landets importnota för naturgas, från 560 miljoner dollar till 1,65 miljarder dollar per månad.
Minnen av Zohr-fältet
Upptäckten väcker minnen av Zohr-fältet, som hittades 2015 och med uppskattade 30 biljoner kubikfot var det största gasfältet i Medelhavet.
Fyndet väckte då förhoppningar om att Egypten skulle kunna bli självförsörjande på energi och en stor exportör.
Sedan dess har ambitionerna tonats ned och landet har i stället positionerat sig som en regional knutpunkt för bearbetning och vidaretransport av gas från grannländer.
Parallellt har ytterligare fyndigheter gjorts på land, bland annat i samarbete med Apache Corporation i Västra öknen, vilket pekar på en bredare satsning på att öka den inhemska produktionen.
Hur stor effekt Temsahfyndet faktiskt får återstår dock att se. Utbyggnadstakten, tekniska förutsättningar och inte minst hur länge konflikten i Mellanöstern pågår kommer att vara avgörande faktorer.