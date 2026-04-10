Stort gasfynd i medelhavet kan lätta på energikrisen

Det italienska energibolaget Eni har tillsammans med egyptiska myndigheter meddelat att man identifierat en stor naturgasresurs i det så kallade Temsahfältet utanför Egyptens medelhavskust.

Preliminära uppskattningar pekar på omkring två biljoner kubikfot gas samt 130 miljoner fat petroleumkondensat, enligt Euronews.

Fältet ligger cirka 70 kilometer utanför kusten på 95 meters vattendjup och mindre än tio kilometer från befintlig infrastruktur, vilket kan möjliggöra en snabbare utbyggnad jämfört med mer avlägsna projekt.

Eni driver projektet med 50 procent ägarandel tillsammans med BP, som innehar resterande 50 procent, genom deras gemensamma bolag Petrobel. Nästa steg är testning av borrhål, följt av ytterligare borrningar och byggandet av en havsbaserad produktionsanläggning.

Tredubblad importnota

Tidpunkten för fyndet kunde knappast vara mer angelägen.

Egyptens gasleveranser från Qatar och Israel har drabbats hårt av störningar sedan konflikten i regionen eskalerade. Situationen har tvingat den egyptiska regeringen att vidta en rad åtgärder, däribland energibesparingar, höjda bränslepriser och neddragna statsutgifter.

Egyptens premiärminister Mostafa Madbouly uppgav förra månaden att konflikten nära nog tredubblat landets importnota för naturgas, från 560 miljoner dollar till 1,65 miljarder dollar per månad.