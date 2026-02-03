Tog ut kontanter varje månad – spärras av banken

Företagaren Anders Hallstensson i Arvika befinner sig i en klurig situation.

Han har nämligen fått sitt bankkort spärrat och förlorat möjligheten att ta ut kontanter från sitt eget konto efter att banken bedömt hans uttag som avvikande.

Det har väckt stor uppmärksamhet i landet och pekar på hur bankers arbete mot penningtvätt kan få oanade konsekvenser.

Behövde skicka in underlag

Företagaren har under en längre tid tagit ut omkring 16 000 kronor i månaden i kontanter. Enligt honom har pengarna använts till vardagliga utgifter som hushållsinköp, drivmedel och privata intressen, skriver Dagens PS med hänvisning till NWT som rapporterar om fallet.

Banken, Länsförsäkringar Bank, reagerade under hösten och begärde en redogörelse för hur kontanterna använts, med hänvisning till regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Som en del av bankens kontrollprocess uppmanades kunden att inkomma med underlag som styrkte användningen av kontanterna under de senaste 18 månaderna.