Rysslands ekonomi vägrar att dö

Tog ut kontanter varje månad – spärras av banken

kontanter
Att ta ut pengar kan vara en varningsklocka hos bankerna, vilket kan leda till problem för kunder. (Foto: Oscar Olsson/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

16 000 kronor i månaden. Så mycket tog Anders Hallstensson ut i kontanter varje månad – och det fick banken att agera.

Företagaren Anders Hallstensson i Arvika befinner sig i en klurig situation.

Han har nämligen fått sitt bankkort spärrat och förlorat möjligheten att ta ut kontanter från sitt eget konto efter att banken bedömt hans uttag som avvikande.

Det har väckt stor uppmärksamhet i landet och pekar på hur bankers arbete mot penningtvätt kan få oanade konsekvenser.

Behövde skicka in underlag

Företagaren har under en längre tid tagit ut omkring 16 000 kronor i månaden i kontanter. Enligt honom har pengarna använts till vardagliga utgifter som hushållsinköp, drivmedel och privata intressen, skriver Dagens PS med hänvisning till NWT som rapporterar om fallet.

Banken, Länsförsäkringar Bank, reagerade under hösten och begärde en redogörelse för hur kontanterna använts, med hänvisning till regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Som en del av bankens kontrollprocess uppmanades kunden att inkomma med underlag som styrkte användningen av kontanterna under de senaste 18 månaderna.

Spärrade bankkortet

När banken bedömde att underlagen inte var tillräckliga beslutade man att spärra bankkortet och stoppa möjligheten till ytterligare kontantuttag.

Banken motiverar åtgärden med att varje kunds beteende bedöms individuellt och sätts i relation till vad som anses normalt för både kunden och kundkollektivet.

Enligt banken har kraven på uppföljning och kontroll skärpts i takt med att den ekonomiska brottsligheten ökar, vilket har lett till mer omfattande rutiner och fler frågor till kunder.

Mer restriktiv kring kontanter

Händelsen illustrerar den växande spänningen mellan kontantanvändning och bankernas skyldighet att följa omfattande regelverk.

Samtidigt som kontanter fortfarande är ett lagligt betalmedel har bankernas praktiska hantering av kontantflöden blivit allt mer restriktiv.

Finanssektorn har under senare år successivt minskat tillgången till kontanttjänster, något som särskilt påverkar privatpersoner och småföretag som föredrar eller är beroende av kontanter.

Ska byta bank

Fallet har lett till att Anders Hallstensson nu planerar att byta bank.

Händelsen väcker också bredare frågor om rättssäkerhet och proportionalitet i bankernas tillämpning av penningtvättsregler, särskilt när det gäller privatpersoners tillgång till egna, beskattade medel.

Samtidigt står bankerna inför ett omfattande tillsynstryck från myndigheter, där bristande kontroll kan leda till kännbara sanktioner.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

