Spanien rusar – Tyskland på efterkälken

Den anmärkningsvärd vändning för en ekonomi som för bara 17 år sedan var en av eurokrisen hårdast drabbade.

Enligt Financial Times förväntas Spaniens underskott sjunka till 2,3 procent av BNP 2026, medan Tysklands kommer att stiga till 3,1 procent. Det är femte året i rad som det spanska underskottet minskar, drivet av robusta skatteintäkter och stark ekonomisk tillväxt.

”De olika finanspolitiska banorna visar hur mycket hackordningen mellan euroländerna har förändrats sedan eurokrisen”, säger Karsten Junius, chefsekonom på schweiziska privatbanken J Safra Sarasin, till FT.

Stark tillväxt i motvind

Under andra kvartalet av 2025 hade Spanien en BNP-tillväxt på 0,7 procent. Vilket står i tydlig kontrast till en alltmer dämpad ekonomisk utveckling i resten av EU, skriver Euronews.

Förbundskansler Friedrich Merz och Tyskland har en industriell uppförsbacke framför sig. (Foto: Markus Schreiber/ AP /TT)

För helåret förväntas landets BNP växa med 2,5 procent, medan Frankrike, Tyskland och Italien förväntas växa med 0,6, 0 respektive 0,7 procent enligt CNBC.

Samtidigt backade Tyskland med 0,1 procent under andra kvartalet, medan även Italien krympte med motsvarande siffra. Frankrike noterade visserligen en tillväxt på 0,3 procent, men den drevs till stor del av lageruppbyggnad snarare än verklig styrka.