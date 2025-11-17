Realtid
Spanien rusar – Tyskland på efterkälken

Spaniens kung Felipe VI kan vara glad å sitt lands vägnar. (Foto: Maxim Shemetov /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Spanien fortsätter att överraska som Europas ekonomiska draglok. Landet kommer nästa år att ha ett lägre budgetunderskott än Tyskland för första gången på nästan två decennier.

Den anmärkningsvärd vändning för en ekonomi som för bara 17 år sedan var en av eurokrisen hårdast drabbade.

Enligt Financial Times förväntas Spaniens underskott sjunka till 2,3 procent av BNP 2026, medan Tysklands kommer att stiga till 3,1 procent. Det är femte året i rad som det spanska underskottet minskar, drivet av robusta skatteintäkter och stark ekonomisk tillväxt.

”De olika finanspolitiska banorna visar hur mycket hackordningen mellan euroländerna har förändrats sedan eurokrisen”, säger Karsten Junius, chefsekonom på schweiziska privatbanken J Safra Sarasin, till FT.

Storbritannien haltar medan södra Europa blomstrar

Storbritanniens tillväxt står nästan på noll och budgeten kan behöva stramas åt. Samtidigt presterar södra Europa bättre.

Stark tillväxt i motvind

Under andra kvartalet av 2025 hade Spanien en BNP-tillväxt på 0,7 procent. Vilket står i tydlig kontrast till en alltmer dämpad ekonomisk utveckling i resten av EU, skriver Euronews.

Förbundskansler Friedrich Merz och Tyskland har en industriell uppförsbacke framför sig. (Foto: Markus Schreiber/ AP /TT)

För helåret förväntas landets BNP växa med 2,5 procent, medan Frankrike, Tyskland och Italien förväntas växa med 0,6, 0 respektive 0,7 procent enligt CNBC.

Samtidigt backade Tyskland med 0,1 procent under andra kvartalet, medan även Italien krympte med motsvarande siffra. Frankrike noterade visserligen en tillväxt på 0,3 procent, men den drevs till stor del av lageruppbyggnad snarare än verklig styrka.

Bred tillväxtbas

Spaniens framgångar vilar på flera pelare. Investeringar och konsumtion viktiga drivkrafter, spanska hushåll fortsätter att spendera trots inflationspress och högre räntor.

Investeringarna har ökat särskilt inom bygg och maskineri, vilket tyder på växande förtroende bland företagare.

”Spanien är en stor avvikare nu när det gäller tillväxt. Det är också en fantastisk plats att investera i”, säger Spaniens finansminister Carlos Cuerpo till CNBC.

Turismen står för omkring 12 procent av landets BNP, men enligt Cuerpo exporterar Spanien nu mer tjänster inom IT, redovisning och finans än inom turism. Det är cirka 100 miljarder euro jämfört med 94,95 miljarder i turismintäkter.

Invandring driver arbetskraften

Invandringen har varit avgörande för tillväxten.

”90 procent av ökningen av arbetskraften sedan 2021 kommer från invandring”, säger Miguel Cardoso, chefsekonom på BBVA Research, till CNBC.

Spanien planerar att ta emot nästan en miljon migranter under de kommande tre åren, en kontrast till många andra europeiska länder som stänger sina gränser.

Spaniens satsningar på förnybar energi sedan 2000-talet har också gett landet låga energikostnader. Den ökade andelen förnybar energi i elmixen har lett till en 40-procentig minskning av grossistpriserna på el.

Detta har lockat omfattande utländska investeringar, bland annat från Kina som planerar att investera upp till 11 miljarder euro i Spanien i år.

Utmaningar kvarstår

Trots framgångarna kvarstår problem. Spaniens totala statsskuld ligger fortfarande på 100,4 procent av BNP enligt, jämfört med Tysklands 64,4 procent.

Miguel Sebastián, tidigare spansk industriminister, varnar att ”Spaniens skuld-till-BNP-kvot fortfarande är för hög och det kommer avsevärt att minska manöverutrymmet om och när det blir en recession”.

Ironiskt nog har även den politiska låsningen i landet hjälpt till att hålla nere underskottet. Pedro Sánchez minoritetsregering har inte kunnat få igenom någon ny budget, vilket tvingat landet att fortsätta med budgeten från 2023, något som förhindrat nya stora utgiftsökningar, enligt FT.

