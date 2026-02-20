Skattefel för miljarder avslöjade – här gör flest svenskar fel

Bland annat bolagsskatt för stora företag, kapitalvinster på kryptotillgångar och återbetalning av energiskatt inom industrin granskas. Det visar årets skattefelsrapport.

De största misstagen finns inom momsen. Här uppskattar Skatteverket beloppet till 29 miljarder kronor. Analytikern Sofia Tano pekar på tre orsaker: många företag omfattas av reglerna, regelverket är krångligt och det förekommer rena bedrägerier.

Ett exempel på ett bolag som inte betalat moms är den svenska stjärnstartupen Lovable som kan ha missat att betala närmare en halv miljard i moms.

Även tjänsteinkomster står för stora belopp. Misstagen uppgår till 11,1 miljarder kronor, motsvarande 1,2 procent av intäkterna från skatt på förvärvsinkomster.

Fel vid kapital och bolagsskatt

För kapitalinkomster handlar misstagen om 7,8 miljarder kronor, eller 7,1 procent av intäkterna, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Här gör många fel när de säljer värdepapper och bostäder, ofta på grund av bristande kunskap om avdragsregler.

En ny bedömning av bolagsskatt för stora företag visar misstag på 1,5 miljarder kronor. Enligt analytikern Nina Öhrn Karlsson gäller en stor del felaktig prissättning av transaktioner mellan multinationella koncernbolag.

Skatteverket använder resultaten för att styra sina kontroller och rikta insatser dit misstagen är som störst.

