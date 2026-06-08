Nordkoreas ekonomi förvånar experter – tillväxten tar fart

Nordkorea har i åratal haft internationella sanktioner emot sig och ekonomin har varit katastrofal.

Ändå genomgår landet nu något av en ekonomisk renässans, menar experter.

Stöd från Ryssland och Kina, ökade vapenintäkter och en snabbt växande digital ekonomi har gett Kim Jong-uns regim ett ekonomiskt uppsving som få bedömare förutsåg för bara några år sedan.

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Tydlig förändring

Besökare som nyligen återvänt till huvudstaden Pyongyang beskriver en stad som förändrats markant sedan pandemin.

Taxibilar kan beställas via mobilappar, restauranger erbjuder allt från pizza till sushi och betalningar sker med QR-koder. Kinesiska elbilar syns på gatorna och nya bilhallar, djuraffärer och internetcaféer har öppnat, skriver Wall Street Journal.

Utvecklingen sammanfaller med ett omfattande byggprogram. Under förra året färdigställdes 10 000 nya bostäder i Pyongyang, samtidigt som nya sjukhus, växthus och turistanläggningar byggs runt om i landet.

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Bakom återhämtningen ligger i stor utsträckning Nordkoreas fördjupade relation med Ryssland.

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