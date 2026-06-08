Nordkorea brukar mest förknippas med ekonomisk misär. Men landet har nu lyckats få bättre fart på ekonomin, mycket tack vare sina bundsförvanter.
Nordkoreas ekonomi förvånar experter – tillväxten tar fart
Nordkorea har i åratal haft internationella sanktioner emot sig och ekonomin har varit katastrofal.
Ändå genomgår landet nu något av en ekonomisk renässans, menar experter.
Stöd från Ryssland och Kina, ökade vapenintäkter och en snabbt växande digital ekonomi har gett Kim Jong-uns regim ett ekonomiskt uppsving som få bedömare förutsåg för bara några år sedan.
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Tydlig förändring
Besökare som nyligen återvänt till huvudstaden Pyongyang beskriver en stad som förändrats markant sedan pandemin.
Taxibilar kan beställas via mobilappar, restauranger erbjuder allt från pizza till sushi och betalningar sker med QR-koder. Kinesiska elbilar syns på gatorna och nya bilhallar, djuraffärer och internetcaféer har öppnat, skriver Wall Street Journal.
Utvecklingen sammanfaller med ett omfattande byggprogram. Under förra året färdigställdes 10 000 nya bostäder i Pyongyang, samtidigt som nya sjukhus, växthus och turistanläggningar byggs runt om i landet.
Bakom återhämtningen ligger i stor utsträckning Nordkoreas fördjupade relation med Ryssland.
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Nordkorea hjälper Ryssland
Sedan kriget i Ukraina inleddes har landet levererat stora mängder ammunition och skickat över 15 000 soldater till den ryska fronten.
Enligt sydkoreanska bedömningar har detta genererat miljardbelopp till regimen, antingen i form av pengar eller genom leveranser av militär teknik, komponenter och andra strategiska resurser.
Samtidigt har handeln med Kina ökat till de högsta nivåerna på åtta år.
Kinesiska varor och tekniska komponenter spelar en central roll i den växande nordkoreanska konsumentekonomin, inte minst inom mobiltelefoner och digitala tjänster.
Snabbare tillväxt
Flera oberoende analyser pekar på att den ekonomiska förbättringen är verklig.
Satellitbilder visar ökad aktivitet vid oljeanläggningar, fler fordon på parkeringsplatser och betydligt starkare nattbelysning än för fem år sedan.
Enligt sydkoreanska uppskattningar växte Nordkoreas ekonomi med 3,7 procent under 2024, den snabbaste tillväxttakten på åtta år.
Många undernärda i befolkningen
Samtidigt kvarstår stora problem. Utanför Pyongyang lever stora delar av befolkningen fortfarande i fattigdom och FN uppskattar att nära hälften av landets invånare lider av undernäring.
Nordkorea är dessutom fortsatt ett av världens mest slutna och hårdast kontrollerade samhällen.
Trots det bedömer flera experter att Kim Jong-uns regim står starkare ekonomiskt än på många år.
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