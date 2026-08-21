Nordkorea till Ryssland: Inga nya trupper

Nordkorea varierar budskapet

Kommer Nordkorea att skicka fler trupper? Historiken ger skäl till skepsis mot dementin. När de första rapporterna om nordkoreanska soldater i Ryssland kom 2024 avfärdade Pyongyang dem inledningsvis som ”fake news”, innan landet senare erkände insatsen och kallade den fullt lagenlig.

Uppgifterna om truppernas faktiska förluster går dessutom kraftigt isär: Zelenskyj har uppgett över 3 000 döda och skadade, medan Sydkoreas generalstab (JCS) angett minst 1 100 och landets underrättelsetjänst tidigare pekat på omkring 100 döda och 1 000 skadade. Siffror som Reuters inte kunnat verifiera oberoende.

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Ryssland får annan hjälp

Vad betyder det för rysk krigföring? Nordkorea har utöver trupperna levererat miljontals artilleri- och mortelgranater, ballistiska robotar och långdistansartilleri till Ryssland, enligt ukrainska och västliga bedömningar.

Det är ett stöd som varit centralt för att hålla den ryska artilleriproduktionen igång under kriget. I högre grad än de trupper som nått fram.

Om Nordkorea faktiskt avstår från att skicka fler soldater har Ryssland redan flera andra kanaler öppna, även om ingen av dem är friktionsfri. Den mest omfattande är utländsk kontraktsrekrytering: enligt ukrainsk militär underrättelsetjänst planerar Moskva att rekrytera minst 18 500 utländska medborgare under 2026, med särskilt fokus på Centralasien samt fattigare länder i Afrika och Asien.

Enligt en gemensam rapport från organisationerna Truth Hounds och FIDH har över 27 000 utländska medborgare från mer än 130 länder redan skrivit på kontrakt sedan invasionen inleddes, i stor utsträckning värvade genom vilseledande löften om civila jobb.

Mobilisering inte ett alternativ?

Samtidigt tyder flera oberoende källor på att just den inhemska kontraktsrekryteringen tappar fart. Enligt tidningen Verstka föll antalet nya kontraktssoldater i Moskva med en tredjedel våren 2026 jämfört med samma period 2025, och käll­or nära den ryska presidentadministrationen har enligt samma rapportering diskuterat en ny mobiliseringsvåg efter höstens duma-val.

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Men det är ett steg Kreml hittills undvikit av rädsla för den typ av folkflykt som drabbade landet efter den partiella mobiliseringen 2022.

En tredje väg är att sänka kraven snarare än att höja lönerna: rapporter från bland andra Moscow Times och RadioFreeEurope beskriver hur rekryterare alltmer riktar in sig på äldre män, personer med kroniska sjukdomar, tidigare fångar och till och med alkoholister rekryterade direkt från behandlingshem.

Sammantaget pekar detta på att ett minskat nordkoreanskt bidrag knappast skulle stoppa den ryska krigsmaskinen, men det skulle sannolikt tvinga fram en ännu tyngre, och politiskt känsligare, balansgång mellan utländsk värvning, sjunkande kvalitet på inhemska rekryter, och det Kreml helst vill undvika: en ny, synlig mobilisering inför valet.