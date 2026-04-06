Ryssland stryper exporten av bensin omedelbart

Beslutet träder i kraft omedelbart och omfattar alla bensinproducenter. Vissa leveranser undantas, bland annat till länder inom den Eurasiska ekonomiska unionen samt tidigare avtalade statliga leveranser.

Regeringen betonar att åtgärden är temporär, men nödvändig för att stabilisera marknaden.

Påverkan från Ukraina

Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier och oljehamnar har redan slagit ut delar av exportkapaciteten. Det har ökat trycket på den inhemska marknaden och bidragit till beslutet om ett exportstopp.

Den minskade kapaciteten innebär att Ryssland måste prioritera försörjningen av bensin på hemmaplan.

Säkerställer inhemsk tillgång till bensin

Myndigheterna vill, enligt The Moscow Times, stabilisera bränslepriserna och säkerställa försörjningen inför vårbruket, då efterfrågan på drivmedel ökar kraftigt. Genom att begränsa exporten kan mer bensin stanna i landet och prisnivåerna hållas under kontroll.

Åtgärden ska också mildra den ekonomiska pressen på hushållen och industrin.

Exportbegränsningar är ingen ny strategi från Rysslands håll. Realtid har tidigare rapporterat om liknande åtgärder under perioder med höga priser eller obalanser i utbud och efterfrågan.

Beslutet ses som en fortsättning på strategin, där den inhemska försörjningen prioriteras framför exportintäkter, samtidigt som internationella avtalsförpliktelser respekteras.

