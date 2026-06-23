Så finansierar Ryssland invasionen – mot alla odds

Sedan invasionen av Ukraina inleddes 2022 har återkommande prognoser pekat på att den ryska ekonomin står inför ett sammanbrott.

Men trots omfattande västsanktioner och press på energiexporten fortsätter Kreml att finansiera kriget.

Flera ekonomer varnar visserligen för att den ryska ekonomin visar tydliga tecken på utmattning, men någon krasch är knappast på ingång.

Finns en hel del kvar i kassan

Officiell statistik visar att BNP krympte med 0,2 procent under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol.

Samtidigt har den ryska börsen fallit kraftigt och oljepriserna pressats ned från tidigare toppnivåer.

Trots det tyder mycket på att Ryssland fortfarande har betydande ekonomiska resurser att luta sig mot, skriver The Economist.

En viktig förklaring är att landet lyckats styra om handeln efter sanktionerna. Kina och Indien har blivit allt viktigare handelspartner, särskilt för export av olja och andra råvaror.

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