Domedagsprofetiorna om Rysslands ekonomi har kommit på skam flera gånger om. Nu menar experter att ekonomin definitivt mattas av – men inte kommer att krascha.
Så finansierar Ryssland invasionen – mot alla odds
Sedan invasionen av Ukraina inleddes 2022 har återkommande prognoser pekat på att den ryska ekonomin står inför ett sammanbrott.
Men trots omfattande västsanktioner och press på energiexporten fortsätter Kreml att finansiera kriget.
Flera ekonomer varnar visserligen för att den ryska ekonomin visar tydliga tecken på utmattning, men någon krasch är knappast på ingång.
Finns en hel del kvar i kassan
Officiell statistik visar att BNP krympte med 0,2 procent under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol.
Samtidigt har den ryska börsen fallit kraftigt och oljepriserna pressats ned från tidigare toppnivåer.
Trots det tyder mycket på att Ryssland fortfarande har betydande ekonomiska resurser att luta sig mot, skriver The Economist.
En viktig förklaring är att landet lyckats styra om handeln efter sanktionerna. Kina och Indien har blivit allt viktigare handelspartner, särskilt för export av olja och andra råvaror.
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Stark arbetsmarknad
Mellan 2022 och 2025 ökade BNP per invånare med omkring 12 procent justerat för inflation, trots kriget och de ekonomiska restriktionerna.
Samtidigt har staten pumpat in enorma summor i ekonomin. Förra året motsvarade försvarsutgifterna omkring 7–8 procent av BNP.
De militära satsningarna har hållit efterfrågan uppe och skapat aktivitet i industrin, även om de inte nödvändigtvis höjer levnadsstandarden för vanliga ryssar.
Arbetsmarknaden är fortsatt stark. Arbetslösheten ligger nära rekordlåga nivåer kring tv procent och reallönerna fortsätter att stiga.
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Lägre inflation än tidigare
Inflationen har dessutom fallit tillbaka från de högsta nivåerna som noterades under de senaste åren.
Även statsfinanserna ger Kreml visst manöverutrymme.
Budgetunderskottet uppgår till omkring tre procent av BNP, en nivå som regeringen fortfarande kan hantera genom skattehöjningar, upplåning på den inhemska marknaden och uttag ur statliga reserver.
Samtidigt finns flera risker. Ukrainas attacker mot rysk energiinfrastruktur har blivit allt mer omfattande och lägre oljepriser riskerar att minska exportintäkterna.
En procents tillväxt
Nya sanktioner från väst kan också gradvis öka trycket på ekonomin.
Men trots växande problem är bedömningen att den ryska krigsekonomin inte står inför något omedelbart sammanbrott.
Tillväxten väntas bli omkring en procent i år, tillräckligt för att Kreml ska kunna fortsätta finansiera kriget under överskådlig tid.
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