Rysslands regioner redovisade ett rekordstort samlat budgetunderskott under 2025, vilket understryker de växande ekonomiska påfrestningarna som kriget i Ukraina orsakar på alla nivåer av den ryska statsapparaten.
Ryska regioner går på knäna – ekonomin allt mer pressad
Enligt kreditvärderingsinstitutet ACRA, som citeras av den ryska affärstidningen Kommersant, uppgick regionernas sammanlagda budgetunderskott till omkring 1 480 miljarder rubel, motsvarande drygt 19 miljarder dollar.
Det är 3,6 gånger mer än föregående års underskott på 407 miljarder rubel, rapporterar The Moscow Times.
Allt fler regioner går med underskott
Antalet regioner med underskott ökade kraftigt, från 50 under 2024 till 74 under 2025. Ryssland räknar 89 regioner i sin finansiella rapportering, inklusive annekterade Krim och de ockuperade områdena i östra Ukraina.
De totala regionala utgifterna steg med nio procent till 24 100 miljarder rubel, medan intäkterna bara ökade med fyra procent.
Moskva stod för det största enskilda underskottet på 229 miljarder rubel, trots att huvudstaden hade ett överskott under årets första nio månader.
Därefter följde de gas- och oljeproducerande regionerna Jamalo-Nenets och Chantien-Mansien med underskott på 84 respektive 72 miljarder rubel-
Kriget driver kostnaderna
Janis Kluge, ekonom vid tyska institutet för internationella frågor och säkerhetspolitik, konstaterar att regionerna spenderade betydligt mer på kriget under 2025 än tidigare år.
Regionerna betalar bland annat kompensation för skadade soldater och ersättning till familjer vars anhöriga stupat, skriver han i en rapport som The Moscow Times hänvisar till.
Kluge varnar för att Kreml kommer att behöva öka sina federala överföringar till regionerna om de ska bidra lika mycket till krigsinsatsen framöver.
Underskottet på regional nivå speglar en bredare ekonomisk press. Det federala budgetunderskottet uppgick till 5 640 miljarder rubel 2025, motsvarande 2,6 procent av BNP, fem gånger mer än de planerade 0,5 procenten.
Fast i ”dödszonen”
Den försämrade bilden bekräftas av den tidigare centralbanksrådgivaren Alexandra Prokopenko, som i en analys i The Economist beskriver den ryska ekonomin som fast i en ”dödszon”.
Hon menar att landet håller sig flytande genom att förbruka sina egna framtida resurser.
Prokopenko konstaterar att ekonomin i praktiken delats i två delar: en försvarsindustri som tillförs resurser och arbetskraft, och en civil ekonomi som tappar både kapital och kompetens.
Fabriker producerar vapen som förstörs vid fronten, medan rekryteringsbonusar lockar soldater som många gånger dör eller återvänder skadade.
Räntebetalningarna på statsskulden väntas i år överstiga de samlade utgifterna för utbildning och sjukvård. Prokopenko jämför läget med höjdsjuka, ju längre man stannar, desto svagare blir kroppen.
Putin fast i krigsmodellen
Andras Toth-Czifra, forskare vid amerikanska Foreign Policy Research Institute, beskriver situationen som betydligt sämre än väntat. Han pekar på att regionala utgifter ökat samtidigt som federala överföringar stagnerat och bolagsskatter minskat, enligt The Moscow Times.
Putin kan inte trappa ned kriget utan att riskera en ekonomisk chock, enligt Prokopenko. Försvarssektorn driver nu stora delar av ekonomin och en demobilisering skulle slå direkt mot sysselsättning och produktion.
”Ryssland kan fortsätta kriga ett tag till”, säger Prokopenko.
”Men ingen överlever i dödszonen hur länge som helst.”