Enligt kreditvärderingsinstitutet ACRA, som citeras av den ryska affärstidningen Kommersant, uppgick regionernas sammanlagda budgetunderskott till omkring 1 480 miljarder rubel, motsvarande drygt 19 miljarder dollar.

Det är 3,6 gånger mer än föregående års underskott på 407 miljarder rubel, rapporterar The Moscow Times.

Allt fler regioner går med underskott

Antalet regioner med underskott ökade kraftigt, från 50 under 2024 till 74 under 2025. Ryssland räknar 89 regioner i sin finansiella rapportering, inklusive annekterade Krim och de ockuperade områdena i östra Ukraina.

Putins Ryssland går inte så bra ekonomiskt. (Foto: Gavriil Grigorov/AP/TT).

De totala regionala utgifterna steg med nio procent till 24 100 miljarder rubel, medan intäkterna bara ökade med fyra procent.

Moskva stod för det största enskilda underskottet på 229 miljarder rubel, trots att huvudstaden hade ett överskott under årets första nio månader.

Därefter följde de gas- och oljeproducerande regionerna Jamalo-Nenets och Chantien-Mansien med underskott på 84 respektive 72 miljarder rubel-