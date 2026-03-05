Ryssland kallar attacken mot fartyget för ”internationell terrorism”. Ukraina har inte kommenterat.
Rysk gastanker sänkt – Kreml pekar ut Ukraina
En ryskflaggad LNG-tanker har sjunkit i Medelhavet mellan Malta och Libyen efter en brand och explosioner ombord.
Ryssland anklagar Ukraina för att ha genomfört attacken med obemannade marina drönare, rapporterar BBC.
Tankern Arctic Metagaz var på väg från den ryska hamnstaden Murmansk mot Port Said i Egypten när den enligt uppgifter träffades av drönare sent på tisdagen.
Samtliga 30 ryska besättningsmän räddades av maltesiska styrkor och hittades välbehållna i en livbåt inom Libyens räddningsområde, enligt Safety4Sea.
Enligt libyska hamnmyndigheter sjönk fartyget cirka 130 sjömil norr om den libyska kuststaden Sirte. Tankern uppges ha fraktat omkring 62 000 ton flytande naturgas innan explosionerna inträffade.
Putin talar om terrorism
Rysslands president Vladimir Putin riktade hårda anklagelser mot Ukraina i ett uttalande i statlig tv, skriver The Moscow Times.
”Det här är en terrorattack. Det är inte första gången vi ser något sådant”, sa Putin.
Rysslands transportministerium hävdade att attacken genomfördes med ukrainska marina drönare som avfyrades från den libyska kusten.
Ministeriet kallade händelsen ”en akt av internationell terrorism och sjöröveri” och riktade kritik mot EU för påstådd delaktighet.
Ukraina tiger
Ukrainas säkerhetstjänst SBU har valt att inte kommentera händelsen. Ett regeringsanknutet socialt mediekonto, United24, svarade dock kryptiskt på frågan om drönarnas ursprung: ”Definitivt. Kanske.”
Serhij Sternenko, rådgivare till Ukrainas försvarsminister och populär bloggare, publicerade bilder som han hävdade visade tankern med ”ett allvarligt hål i maskinrumsavdelningen” och beskrev fartyget som irreparabelt skadat.
Bilderna har inte kunnat verifieras oberoende.
Del av den ryska skuggflottan
Arctic Metagaz är belagt med sanktioner från både USA och Storbritannien och tillhör det som kallas Rysslands ”skuggflotta”, ett nätverk av äldre tankfartyg som används för att kringgå internationella sanktioner och säkra intäkter som finansierar kriget i Ukraina.
Om uppgifterna bekräftas är det den första rapporterade ukrainska attacken mot ett ryskt LNG-fartyg. Tidigare har ukrainska drönarattacker mot ryska energitransporter huvudsakligen skett i Svarta havet.
Fartygets position kunde inte spåras under de sista timmarna före branden, ett tecken på att besättningen stängt av det automatiska identifieringssystemet.