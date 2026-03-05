En ryskflaggad LNG-tanker har sjunkit i Medelhavet mellan Malta och Libyen efter en brand och explosioner ombord.

Ryssland anklagar Ukraina för att ha genomfört attacken med obemannade marina drönare, rapporterar BBC.

Tankern Arctic Metagaz var på väg från den ryska hamnstaden Murmansk mot Port Said i Egypten när den enligt uppgifter träffades av drönare sent på tisdagen.

Samtliga 30 ryska besättningsmän räddades av maltesiska styrkor och hittades välbehållna i en livbåt inom Libyens räddningsområde, enligt Safety4Sea.

Enligt libyska hamnmyndigheter sjönk fartyget cirka 130 sjömil norr om den libyska kuststaden Sirte. Tankern uppges ha fraktat omkring 62 000 ton flytande naturgas innan explosionerna inträffade.

Putin talar om terrorism

Rysslands president Vladimir Putin riktade hårda anklagelser mot Ukraina i ett uttalande i statlig tv, skriver The Moscow Times.

”Det här är en terrorattack. Det är inte första gången vi ser något sådant”, sa Putin.

Rysslands transportministerium hävdade att attacken genomfördes med ukrainska marina drönare som avfyrades från den libyska kusten.

Ministeriet kallade händelsen ”en akt av internationell terrorism och sjöröveri” och riktade kritik mot EU för påstådd delaktighet.