Makro

Kina känner pressen – satsar mer på försvar

Kinas president Xi Jinping.
Kinas president Xi Jinping. Foto: Ng Han Guan/AP/TT
Nyhetsbyrån TT

Kinas försvarsbudget kommer att öka med 7 procent under 2026, uppger landets finansdepartement.

Ökningen av militärutgifterna är enligt AFP i linje med förväntningarna, och årsbudgeten motsvarar cirka 2 538 miljarder kronor.

Landet lägger därmed näst mest pengar på sin militär i världen, efter USA.

Kina presenterar tillväxtmål

Kinas folkkongress inledde sitt årliga möte på torsdagen. Peking satte tillväxtmålet för 2026 till 4,5–5 procent, vilket är en svag nedjustering från förra årets nivå på 5 procent.

Det lämnar utrymme för ökade, om än inte avgörande, insatser för att dämpa industriell överkapacitet och balansera om ekonomin, skriver Reuters.

