USA:s president Donald Trump har backat från sina planer på strafftullar mot europeiska länder efter att ha enats med Nato om ett ramverk för framtida samarbete kring Grönland.
Ramverk om Grönland klart: Trump skrotar tullarna
President Trump meddelade på onsdagen att han inte kommer att införa de planerade tullarna på 10 procent från den 1 februari mot åtta europeiska länder, däribland Storbritannien, Danmark, Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland.
Beskedet kom efter vad båda parter beskrev som ett ”mycket produktivt möte” med Natos generalsekreterare Mark Rutte i Davos, rapporterar BBC.
”Vi har format ramverket för ett framtida avtal gällande Grönland och faktiskt hela den arktiska regionen”, skrev Trump på Truth Social.
Han tillade att lösningen, om den genomförs, kommer att vara ”mycket fördelaktig för USA och alla Nato-länder”.
Avtalets innehåll
Enligt uppgifter till New York Times kan den tilltänkta uppgörelsen innebära att USA får bygga fler militärbaser på det danska territoriet, i ett arrangemang liknande det som Storbritannien har med sina baser på Cypern.
Trump uppgav att avtalet kommer att omfatta mineralrättigheter samt det planerade missilförsvarssystemet Golden Dome, rapporterar CNBC.
Wall Street Journal skriver att ramverket ger USA vetorätt kring framtida mineralinvesteringar på Grönland, i syfte att hindra Ryssland och Kina från att etablera sig ekonomiskt eller militärt på ön.
Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen uttryckte att dagen ”slutar på en bättre ton än den började”.
Han betonade att man nu ska arbeta för att möta amerikanska säkerhetsintressen i Arktis samtidigt som man respekterar Danmarks ”röda linjer”.
Fortsatta förhandlingar
Trump utsåg utrikesminister Marco Rubio och specialsändebudet Steve Witkoff att rapportera direkt till honom när förhandlingarna fortsätter.
Nato-talesmannen Allison Hart bekräftade enligt BBC att förhandlingar mellan Danmark, Grönland och USA kommer att fortsätta för att säkerställa att Ryssland och Kina aldrig får fotfäste på Grönland.
De amerikanska börserna vände uppåt när ramverket tillkännagavs, och europeiska terminer pekade på uppgångar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
