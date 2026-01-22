22 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Makro

Ramverk om Grönland klart: Trump skrotar tullarna

Donald Trump backar från tullarna. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

USA:s president Donald Trump har backat från sina planer på strafftullar mot europeiska länder efter att ha enats med Nato om ett ramverk för framtida samarbete kring Grönland.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

President Trump meddelade på onsdagen att han inte kommer att införa de planerade tullarna på 10 procent från den 1 februari mot åtta europeiska länder, däribland Storbritannien, Danmark, Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland.

Beskedet kom efter vad båda parter beskrev som ett ”mycket produktivt möte” med Natos generalsekreterare Mark Rutte i Davos, rapporterar BBC.

”Vi har format ramverket för ett framtida avtal gällande Grönland och faktiskt hela den arktiska regionen”, skrev Trump på Truth Social.

Han tillade att lösningen, om den genomförs, kommer att vara ”mycket fördelaktig för USA och alla Nato-länder”.

Grönland är ingen guldgruva – mineralrikedomen kraftigt överdriven

Trumps blick mot Grönland bygger på en myt om enorma mineraltillgångar. Geologer varnar för låga halter, is, brist på infrastruktur och Kina.

Avtalets innehåll

Enligt uppgifter till New York Times kan den tilltänkta uppgörelsen innebära att USA får bygga fler militärbaser på det danska territoriet, i ett arrangemang liknande det som Storbritannien har med sina baser på Cypern.

Trump uppgav att avtalet kommer att omfatta mineralrättigheter samt det planerade missilförsvarssystemet Golden Dome, rapporterar CNBC.

ANNONS

Läs även: Trump avfärdade Grönland-attack – marknaden lugnad. Dagens PS

Wall Street Journal skriver att ramverket ger USA vetorätt kring framtida mineralinvesteringar på Grönland, i syfte att hindra Ryssland och Kina från att etablera sig ekonomiskt eller militärt på ön.

Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen uttryckte att dagen ”slutar på en bättre ton än den började”.

Han betonade att man nu ska arbeta för att möta amerikanska säkerhetsintressen i Arktis samtidigt som man respekterar Danmarks ”röda linjer”.

ANNONS

Fortsatta förhandlingar

Trump utsåg utrikesminister Marco Rubio och specialsändebudet Steve Witkoff att rapportera direkt till honom när förhandlingarna fortsätter.

Missa inte: Trump: Vi kan erövra Grönland enkelt – men det ska vi inte. Realtid

Nato-talesmannen Allison Hart bekräftade enligt BBC att förhandlingar mellan Danmark, Grönland och USA kommer att fortsätta för att säkerställa att Ryssland och Kina aldrig får fotfäste på Grönland.

ANNONS

De amerikanska börserna vände uppåt när ramverket tillkännagavs, och europeiska terminer pekade på uppgångar.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DanmarkDonald TrumpEUGrönlandtullar
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS