Polens premiärminister Donald Tusk varnar för att Ryssland kan angripa en alliansmedlem inom ”månader” och ifrågasätter om USA verkligen är redo att försvara Europa om det värsta skulle inträffa.
Polens premiärminister ifrågasätter USA:s lojalitet
Donald Tusk riktar en ovanligt skarp varning mot den transatlantiska alliansen.
Han säger att Europas ”viktigaste fråga” just nu är om USA är berett att vara lika lojalt i praktiken som landet förbundit sig att vara på papperet enligt Natos fördrag.
”För hela östflankens del är frågan om Nato fortfarande är en organisation som är redo, politiskt och logistiskt, att reagera om Ryssland exempelvis försöker angripa, säger Tusk till Financial Times.
Tusk understryker att han inte hyser tvivel om att artikel 5, artikeln om att hjälpa till när en medlem attackeras, formellt är giltig, men att han vill se att garantierna omsätts i konkret handling.
”Jag vill tro att artikel 5 fortfarande gäller, men ibland har jag naturligtvis vissa problem med det. Det vi behöver idag är ett praktiskt sammanhang”, säger han.
Drönare i polskt luftrum
Som exempel på sin oro lyfter Tusk fram incidenten i september förra året, då ett tjugotal ryska drönare kränkte polskt luftrum.
Nato skickade till slut upp stridsflygplan som sköt ned några av drönarna, i vad som beskrivs som den första direkta konfrontationen mellan Nato och ryska tillgångar sedan 2022.
Men Tusk berättar att det var svårt att övertala allianspartnerna om att det rörde sig om en medveten provokation.
”Det var inte lätt att övertyga våra partners i Nato om att det inte var en slumpmässig händelse, utan en välplanerad och förberedd provokation mot Polen, säger han till FT.
EU bör bli en ”riktigt allians”
Tusks uttalanden sammanfaller med ett EU-toppmöte på Cypern, där en central punkt på agendan är EU:s egna ömsesidiga försvarsklausul, artikel 42.7 i EU-fördraget.
Diskussionen har fått ny fart i spåren av Trumps ambivalenta signaler om Natos artikel 5.
Tusk förespråkar att EU omvandlas till en ”riktig allians” med konkreta försvarsverktyg, militär rörelsefrihet och gemensam förmåga att skydda de östliga gränserna.
Tysk oro
Oron som Tusk ger uttryck för är långt ifrån isolerad. Patrick Keller, säkerhetschef vid den tyska tankesmedjan DGAP, sa i en pressdragning att Tyskland och Europa befinner sig i ett historiskt vägskäl.
”Vi kan inte fundamentalt lita på president Trump och hans administration att leva upp till löftet i artikel 5”, sa Keller.
Polen är Natos störste försvarsutgiftare mätt som andel av BNP och uppfyller redan alliansens nya målsättning om fem procent.
Tusk tonar ned farhågorna om de bilaterala relationerna med Washington, men är tydlig med att vänskapliga ord inte räcker.
”Washington behandlar Polen som den bästa och närmaste allierade i Europa. Men för mig är det verkliga problemet vad det innebär i praktiken om något händer”, säger han till FT.