Polens premiärminister ifrågasätter USA:s lojalitet

Donald Tusk riktar en ovanligt skarp varning mot den transatlantiska alliansen.

Han säger att Europas ”viktigaste fråga” just nu är om USA är berett att vara lika lojalt i praktiken som landet förbundit sig att vara på papperet enligt Natos fördrag.

”För hela östflankens del är frågan om Nato fortfarande är en organisation som är redo, politiskt och logistiskt, att reagera om Ryssland exempelvis försöker angripa, säger Tusk till Financial Times.

Missa inte: AI tar över slagfältet med historiskt Nato-kontrakt: ”Galet”. Realtid

Tusk understryker att han inte hyser tvivel om att artikel 5, artikeln om att hjälpa till när en medlem attackeras, formellt är giltig, men att han vill se att garantierna omsätts i konkret handling.

”Jag vill tro att artikel 5 fortfarande gäller, men ibland har jag naturligtvis vissa problem med det. Det vi behöver idag är ett praktiskt sammanhang”, säger han.

Drönare i polskt luftrum

Som exempel på sin oro lyfter Tusk fram incidenten i september förra året, då ett tjugotal ryska drönare kränkte polskt luftrum.

Donald Trump vilja att stå upp för andra Nato-medlemmar är en het fråga just nu. (Foto:AP/TT)

Nato skickade till slut upp stridsflygplan som sköt ned några av drönarna, i vad som beskrivs som den första direkta konfrontationen mellan Nato och ryska tillgångar sedan 2022.

Läs även: Saab nära jätteaffär med Nato – kan bli miljardgenombrott. Dagens PS

Men Tusk berättar att det var svårt att övertala allianspartnerna om att det rörde sig om en medveten provokation.

”Det var inte lätt att övertyga våra partners i Nato om att det inte var en slumpmässig händelse, utan en välplanerad och förberedd provokation mot Polen, säger han till FT.