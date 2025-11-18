Överraskande siffor: USA största mottagare av kinesiska lån

En omfattande studie från forskningsinstitutet AidData vid College of William and Mary visar att kinesiska statsägda enheter har lånat ut eller beviljat totalt 2,2 biljoner dollar i stöd och krediter till över 200 länder mellan 2000 och 2023, rapporterar New York Times.

Detta är två till fyra gånger mer än vad tidigare uppskattningar har visat.

USA är största mottagare

Mest anmärkningsvärt är att USA toppar listan över mottagare.

Det är ett fynd som står i skarp kontrast till den vanliga uppfattningen att kinesisk finansiering främst har gått till utvecklingsländer genom initiativ som Belt and Road.

Kina investerar allt mer i utlandet. (Foto: Andy Wong/AP/TT).

”USA och dess allierade i den rika, industrialiserade världen har tillåtit kinesiska statsägda kreditgivare att finansiera kritisk infrastruktur inom sina egna jurisdiktioner”, säger Bradley Parks, AidData:s verkställande direktör och huvudförfattare till rapporten, till CNN.