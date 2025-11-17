Realtid
Kina eskalerar konflikt med Japan – hotar med repressalier

Relationen mellan Japans Sanae Takaichi och Kinas Xi Jinping är minst sagt ansträngd just nu. (Foto: AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Spänningarna mellan Kina och Japan har skjutit i höjden efter att Japans premiärminister uttalat sig om Taiwan. Nu har Peking utfärdat resevarningar och hotat med omfattande motåtgärder som riskerar att skada båda ländernas ekonomier.

Konflikten utbröt efter att premiärminister Sanae Takaichi tidigare i november sa att militärt våld i en eventuell Taiwan-konflikt skulle kunna betraktas som en ”överlevnadshotande situation”.

Det är en klassificering som enligt japansk lag skulle ge Tokyo rätt att stödja länder med vänskapliga relationer som väljer att reagera, rapporterar Bloomberg.

Kina är extremt känsligt för uttalanden om Taiwan, den självstyrda ön som Peking lovat att införliva med fastlandet. Om nödvändigt med våld.

Förbereder repressalier

Yuyuantantian, ett konto i sociala medier kopplat till Kinas statliga tv och som ofta används för att signalera officiell policy, publicerade under helgen en kommentar där det varnas för att Peking ”gjort fullständiga förberedelser för substantiella repressalier”.

Taiwan
Helikoptrar med Taiwans flagga på nationaldagsfirande den 10 oktober 2025. (Foto: Chiang Ying-ying/AP/TT)

Inlägget antydde sanktioner, avbrytande av ekonomiska, diplomatiska och militära förbindelser samt handelsbegränsningar som potentiella motåtgärder, enligt Bloomberg.

Timmar senare förstärkte den militära tidningen People’s Liberation Army Daily budskapet genom att publicera en kommentar från en statsanknuten forskare som varnade för att om Japans militär skulle blanda sig i Taiwansundet ”riskerar hela landet att bli ett slagfält”.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska insatserna är betydande. Kina är Japans största handelspartner, och kinesiska turister utgör cirka en fjärdedel av alla besökare i Japan årligen.

Kinas resevarning, som uppmanar medborgare att undvika Japan på grund av ökade säkerhetsrisker, kan minska intäkterna med upp till 2,2 biljoner yen (134,35 miljarder kronor) till Japans ekonomi, motsvarande 0,36 procentenheter av BNP, enligt en uppskattning från Takahide Kiuchi vid Nomura Research Institute.

Börserna reagerade kraftfullt på hotet. Kosmetikaföretaget Shiseido föll 9 procent på måndagen, medan varuhuskedjan Isetan Mitsukoshi sjönk 12 procent.

Även kinesiska reseaktier påverkades, med Trip.com ned 3,4 procent.

Konflikten påminner om en liknande dispyt 2012 över omstridda öar, då en månader lång bojkott av japanska varor ledde till en 25-procentig minskning av kinesiska turistbesök och en 10-procentig nedgång i Japans export.

Få vägar till lösning

Takaichi, som tillträdde som premiärminister i oktober, står inför sitt första stora utrikespolitiska test.

Hon har hittills vägrat ta tillbaka sina uttalanden, vilket skulle kunna leda till betydande politisk motreaktion från hennes nationalistiska supportrar. Hennes godkännandesiffror når över 80 procent, och experter tror inte hon kommer att backa.

Japan skickade på måndagen en högt uppsatt diplomat, Masaaki Kanai, till Peking för att försöka lugna läget, enligt Financial Times.

Det kommande G20-toppmötet i Sydafrika under helgen skulle kunna ge Takaichi möjlighet att träffa Kinas premiärminister Li Qiang, men en talesperson för Kinas utrikesdepartement uppgav att de inte planerar att mötas, enligt Bloomberg.

Kinas utrikesdepartements talesperson Mao Ning krävde på måndagen att Takaichi ska dra tillbaka sina uttalanden och ”sluta korsa gränsen och leka med elden”.

Johan Colliander
