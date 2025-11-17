Kina eskalerar konflikt med Japan – hotar med repressalier

Konflikten utbröt efter att premiärminister Sanae Takaichi tidigare i november sa att militärt våld i en eventuell Taiwan-konflikt skulle kunna betraktas som en ”överlevnadshotande situation”.

Det är en klassificering som enligt japansk lag skulle ge Tokyo rätt att stödja länder med vänskapliga relationer som väljer att reagera, rapporterar Bloomberg.

Kina är extremt känsligt för uttalanden om Taiwan, den självstyrda ön som Peking lovat att införliva med fastlandet. Om nödvändigt med våld.

Förbereder repressalier

Yuyuantantian, ett konto i sociala medier kopplat till Kinas statliga tv och som ofta används för att signalera officiell policy, publicerade under helgen en kommentar där det varnas för att Peking ”gjort fullständiga förberedelser för substantiella repressalier”.

Helikoptrar med Taiwans flagga på nationaldagsfirande den 10 oktober 2025. (Foto: Chiang Ying-ying/AP/TT)

Inlägget antydde sanktioner, avbrytande av ekonomiska, diplomatiska och militära förbindelser samt handelsbegränsningar som potentiella motåtgärder, enligt Bloomberg.

Timmar senare förstärkte den militära tidningen People’s Liberation Army Daily budskapet genom att publicera en kommentar från en statsanknuten forskare som varnade för att om Japans militär skulle blanda sig i Taiwansundet ”riskerar hela landet att bli ett slagfält”.