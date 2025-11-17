Spänningarna mellan Kina och Japan har skjutit i höjden efter att Japans premiärminister uttalat sig om Taiwan. Nu har Peking utfärdat resevarningar och hotat med omfattande motåtgärder som riskerar att skada båda ländernas ekonomier.
Kina eskalerar konflikt med Japan – hotar med repressalier
Mest läst i kategorin
Inte längre sämst – Sverige klättrar i ekonomin
EU:s ekonomi växer snabbare än väntat i år, enligt EU-kommissionens nya höstprognos. Sverige klättrar i tillväxtligan. I vårprognosen siades om en uppgång med 0,9 procent i eurozonen och 1,1 procent i EU som helhet jämfört med året innan. Nu tror kommissionen i stället på uppgångar på 1,3 procent i eurozonen och 1,4 procent i hela …
Bara två sektorer anställer – resten av USA skär ner
En rad sektorer drar ner på personalen samtidigt i USA. Den amerikanska jobbtillväxten står därmed i praktiken still, enligt experten. 23 amerikanska delstater befinner sig i recession eller på väg dit, enligt en analys från Moody’s Analytics chefsekonom Mark Zandi. Nu sker en förskjutning på den amerikanska arbetsmarknaden där sektorer som historiskt drivit tillväxt nu …
Gigantiskt försvarsprojekt i fara – Saab kan gå miste om affär
Berlin och Paris diskuterar att drastiskt skala ner det 100 miljarder euro stora försvarsprojektet Future Combat Air System (FCAS) genom att överge planerna på ett gemensamt stridsflygplan. De två länderna skyndar nu för att rädda Europas största vapensatsning, som står på randen till kollaps efter långvariga tvister mellan tillverkarna Airbus och Dassault Aviation om hur …
Amerikaner har det bra – men ser mörkt på framtiden
Sex av tio amerikaner känner sig ekonomiskt trygga. Samtidigt tvivlar 77 procent på att USA:s ekonomi kan ge dem eller deras barn en trygg framtid. President Donald Trump, som lovade sänka priserna, kämpar nu med växande missnöje. Den största gruppen Wall Street Journals färska undersökning består av amerikaner som har det bekvämt i dag – …
Spanien rusar – Tyskland på efterkälken
Spanien fortsätter att överraska som Europas ekonomiska draglok. Landet kommer nästa år att ha ett lägre budgetunderskott än Tyskland för första gången på nästan två decennier. Den anmärkningsvärd vändning för en ekonomi som för bara 17 år sedan var en av eurokrisen hårdast drabbade. Enligt Financial Times förväntas Spaniens underskott sjunka till 2,3 procent av …
Konflikten utbröt efter att premiärminister Sanae Takaichi tidigare i november sa att militärt våld i en eventuell Taiwan-konflikt skulle kunna betraktas som en ”överlevnadshotande situation”.
Det är en klassificering som enligt japansk lag skulle ge Tokyo rätt att stödja länder med vänskapliga relationer som väljer att reagera, rapporterar Bloomberg.
Kina är extremt känsligt för uttalanden om Taiwan, den självstyrda ön som Peking lovat att införliva med fastlandet. Om nödvändigt med våld.
Förbereder repressalier
Yuyuantantian, ett konto i sociala medier kopplat till Kinas statliga tv och som ofta används för att signalera officiell policy, publicerade under helgen en kommentar där det varnas för att Peking ”gjort fullständiga förberedelser för substantiella repressalier”.
Inlägget antydde sanktioner, avbrytande av ekonomiska, diplomatiska och militära förbindelser samt handelsbegränsningar som potentiella motåtgärder, enligt Bloomberg.
Timmar senare förstärkte den militära tidningen People’s Liberation Army Daily budskapet genom att publicera en kommentar från en statsanknuten forskare som varnade för att om Japans militär skulle blanda sig i Taiwansundet ”riskerar hela landet att bli ett slagfält”.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska insatserna är betydande. Kina är Japans största handelspartner, och kinesiska turister utgör cirka en fjärdedel av alla besökare i Japan årligen.
Kinas resevarning, som uppmanar medborgare att undvika Japan på grund av ökade säkerhetsrisker, kan minska intäkterna med upp till 2,2 biljoner yen (134,35 miljarder kronor) till Japans ekonomi, motsvarande 0,36 procentenheter av BNP, enligt en uppskattning från Takahide Kiuchi vid Nomura Research Institute.
Börserna reagerade kraftfullt på hotet. Kosmetikaföretaget Shiseido föll 9 procent på måndagen, medan varuhuskedjan Isetan Mitsukoshi sjönk 12 procent.
Även kinesiska reseaktier påverkades, med Trip.com ned 3,4 procent.
Konflikten påminner om en liknande dispyt 2012 över omstridda öar, då en månader lång bojkott av japanska varor ledde till en 25-procentig minskning av kinesiska turistbesök och en 10-procentig nedgång i Japans export.
Få vägar till lösning
Takaichi, som tillträdde som premiärminister i oktober, står inför sitt första stora utrikespolitiska test.
Hon har hittills vägrat ta tillbaka sina uttalanden, vilket skulle kunna leda till betydande politisk motreaktion från hennes nationalistiska supportrar. Hennes godkännandesiffror når över 80 procent, och experter tror inte hon kommer att backa.
Japan skickade på måndagen en högt uppsatt diplomat, Masaaki Kanai, till Peking för att försöka lugna läget, enligt Financial Times.
Det kommande G20-toppmötet i Sydafrika under helgen skulle kunna ge Takaichi möjlighet att träffa Kinas premiärminister Li Qiang, men en talesperson för Kinas utrikesdepartement uppgav att de inte planerar att mötas, enligt Bloomberg.
Kinas utrikesdepartements talesperson Mao Ning krävde på måndagen att Takaichi ska dra tillbaka sina uttalanden och ”sluta korsa gränsen och leka med elden”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.