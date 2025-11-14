Kinas ekonomi skakar: ”Svagaste siffran sedan pandemin

Industriproduktionen ökade med 4,9 procent i oktober jämfört med samma månad förra året, vilket är betydligt lägre än septembers 6,5 procent, rapporterar Bloomberg. Ekonomer hade förväntat sig en ökning på 5,5 procent.

Särskilt oroande är utvecklingen för investeringarna.

Anläggningstillgångar minskade med 1,7 procent under årets första tio månader, vilket enligt CNBC är den första nedgången sedan pandemin 2020. På månadsbasis föll investeringarna hela 11,4 procent jämfört med oktober 2024.

Det är den svagaste siffran sedan de första nedstängningarna under covid-19, enligt Goldman Sachs estimat.

Bostadsmarknaden fortsätter att falla

Bostadssektorn är en viktig del av problemen. Fastighetsinvesteringar sjönk med 14,7 procent under januari till oktober jämfört med samma period året innan.

Priserna på nya bostäder föll med 0,5 procent från månad till månad i oktober. Det är den snabbaste nedgången på ett år, rapporterar Reuters. På årsbasis sjönk bostadspriserna med 2,2 procent.

Prisfallet kommer trots att september och oktober traditionellt är högsäsong för bostadsförsäljning, vilket understryker de utmaningar Peking står inför för att stabilisera marknaden. Sektorn har kämpat med tröga försäljningssiffror och likviditetsproblem sedan marknadsturbulensen 2021.