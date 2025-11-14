Realtid
Kinas ekonomi skakar: ”Svagaste siffran sedan pandemin

Den kinesiska fastighetsindustrin har börjat somna in. (Foto: Andy Wong / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Kinas ekonomiska aktivitet försvagas mer än väntat med rekordlåga investeringar och sjunkande bostadspriser, visar nya siffror från den kinesiska statistikmyndigheten.

Industriproduktionen ökade med 4,9 procent i oktober jämfört med samma månad förra året, vilket är betydligt lägre än septembers 6,5 procent, rapporterar Bloomberg. Ekonomer hade förväntat sig en ökning på 5,5 procent.

Särskilt oroande är utvecklingen för investeringarna.

Anläggningstillgångar minskade med 1,7 procent under årets första tio månader, vilket enligt CNBC är den första nedgången sedan pandemin 2020. På månadsbasis föll investeringarna hela 11,4 procent jämfört med oktober 2024.

Det är den svagaste siffran sedan de första nedstängningarna under covid-19, enligt Goldman Sachs estimat.

Bostadsmarknaden fortsätter att falla

Bostadssektorn är en viktig del av problemen. Fastighetsinvesteringar sjönk med 14,7 procent under januari till oktober jämfört med samma period året innan.

Priserna på nya bostäder föll med 0,5 procent från månad till månad i oktober. Det är den snabbaste nedgången på ett år, rapporterar Reuters. På årsbasis sjönk bostadspriserna med 2,2 procent.

Prisfallet kommer trots att september och oktober traditionellt är högsäsong för bostadsförsäljning, vilket understryker de utmaningar Peking står inför för att stabilisera marknaden. Sektorn har kämpat med tröga försäljningssiffror och likviditetsproblem sedan marknadsturbulensen 2021.

Svag konsumtion bromsar ekonomin

Detaljhandeln ökade endast med 2,9 procent i oktober jämfört med samma månad året innan. Det är den femte månaden i rad som konsumtionen bromsar in vilket är den längsta perioden av försvagning sedan 2021.

”Ekonomin står inför ganska många utmaningar givet de många instabila och osäkra faktorerna i den externa miljön och ganska stort tryck på ekonomisk omstrukturering inom landet”, konstaterade den kinesiska statistikmyndigheten i ett uttalande enligt Bloomberg.

Inga fler stimulanser

Trots den svaga utvecklingen verkar Peking inte ha bråttom med nya stimulansåtgärder. Zhiwei Zhang, chefsekonom på Pinpoint Asset Management, säger till CNBC att han inte förväntar sig ytterligare stimulanser under resten av året. Det eftersom ekonomin fortfarande ser ut att kunna nå tillväxtmålet på 5 procent.

Sedan slutet av september har totalt 1 000 miljarder yuan (141 miljarder dollar) i stimulansåtgärder godkänts för att öka kapitalutgifter, men effekterna väntas först bli tydliga under kommande veckor.

EkonomiKina
