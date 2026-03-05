Den tyska digitala plånboken WERO ska bli Europas svar på de amerikanska kortjättarnas dominans. Men vägen till betalningssuveränitet är lång och kantad av hinder.
Tysk utmanare i fronten när EU vill skaka om betalsystemet
Europeiska ledare har fått upp ögonen för en sårbarhet som länge förbisetts: unionens massiva beroende av amerikanska betalningssystem.
Under 2023 hanterade Visa och Mastercard betalningar motsvarande omkring 4,7 biljoner dollar inom EU, skriver Dagens PS. I 13 av 21 euroländer sker korttransaktioner uteslutande via internationella kortsystem.
Missa inte: Tysk betallösning ska få européer att överge Mastercard. Dagens PS
Den ökade geopolitiska spänningen mellan EU och USA har förvandlat det som tidigare sågs som marknadseffektivitet till en strategisk sårbarhet.
Europeiska centralbanken (ECB) har varnat för att kontrollen över betalningssystemen är en fråga om ekonomisk suveränitet.
”Om vi förlorar kontrollen över våra pengar, förlorar vi kontrollen över vårt ekonomiska öde. Och vi överlämnar ett nyckelattribut av suveränitet”, har ECB-chefen Christine Lagarde tidigare slagit fast.
Tysk start-up ska utmana jättarna
Som svar på oron har europeiska aktörer intensifierat arbetet med egna alternativ.
I centrum står WERO, en digital plånbok och ett system för omedelbara konto-till-konto-betalningar som lanserades i Tyskland 2024 av European Payment Initiative (EPI).
Tjänsten gör det möjligt att skicka pengar via mobilnummer, e-post eller QR-kod utan att passera traditionella kortnätverk.
Läs även: Kunder rasar mot bankernas beteende: ”Behandlas som kriminella”. Realtid
WERO finns i dag i Tyskland, Frankrike och Belgien och har börjat rullas ut för e-handel. Målet är att systemet ska vara ett fullskaligt europeiskt alternativ till de globala kortbolagen senast 2027.
”WERO handlar om att fullborda arkitekturen för Europas betalningssuveränitet med ett skalbart europeiskt alternativ”, säger Ludovic Francesconi, strategichef på EPI, till Euronews.
Höga krav för att lyckas
Men utmaningarna är betydande. Judith Arnal, forskare vid Centre for European Policy Studies, menar att WERO är lovande men långt ifrån garanterat att lyckas.
”Det måste uppfylla flera nyckelvillkor för att konkurrera med Visa och Mastercard. Det måste vara kostnadseffektivt för handlare, bekvämt för konsumenter, säkert mot bedrägerier och ha fungerande system för tvistlösning”, säger hon till Euronews.
Missa inte: Trump utlovar ränta på återbetalning av sina tullar. Realtid
Arnal varnar också för alltför USA-fientlig retorik och menar att EU bör bygga egna alternativ parallellt med de amerikanska systemen snarare än att försöka eliminera dem.
Flera pusselbitar på plats
EU har även vidtagit andra åtgärder.
Lagstiftning om omedelbara SEPA-betalningar kräver nu att banker erbjuder snabba överföringar till samma pris som vanliga betalningar.
ECB:s plattform TIPS fungerar som teknisk infrastruktur för realtidsavveckling, och planerna på en digital euro ses som ytterligare en pusselbit.
Läs även: Nordea stängde kontot – då föll livet samman. Realtid
Trots framstegen återstår hinder. Fragmenterade nationella lösningar och avsaknaden av en fullbordad bankunion bromsar integrationen.
Samtidigt kostar kortavgifter europeiska handlare miljardbelopp varje år, handlare i euroområdet betalar uppskattningsvis tre miljarder euro årligen enbart i avgifter för att ta emot betalningar från utländska kunder.