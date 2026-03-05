Tysk utmanare i fronten när EU vill skaka om betalsystemet

Europeiska ledare har fått upp ögonen för en sårbarhet som länge förbisetts: unionens massiva beroende av amerikanska betalningssystem.

Under 2023 hanterade Visa och Mastercard betalningar motsvarande omkring 4,7 biljoner dollar inom EU, skriver Dagens PS. I 13 av 21 euroländer sker korttransaktioner uteslutande via internationella kortsystem.

Den ökade geopolitiska spänningen mellan EU och USA har förvandlat det som tidigare sågs som marknadseffektivitet till en strategisk sårbarhet.

Europeiska centralbanken (ECB) har varnat för att kontrollen över betalningssystemen är en fråga om ekonomisk suveränitet.

”Om vi förlorar kontrollen över våra pengar, förlorar vi kontrollen över vårt ekonomiska öde. Och vi överlämnar ett nyckelattribut av suveränitet”, har ECB-chefen Christine Lagarde tidigare slagit fast.

Tysk start-up ska utmana jättarna

Som svar på oron har europeiska aktörer intensifierat arbetet med egna alternativ.

I centrum står WERO, en digital plånbok och ett system för omedelbara konto-till-konto-betalningar som lanserades i Tyskland 2024 av European Payment Initiative (EPI).

Tjänsten gör det möjligt att skicka pengar via mobilnummer, e-post eller QR-kod utan att passera traditionella kortnätverk.

WERO finns i dag i Tyskland, Frankrike och Belgien och har börjat rullas ut för e-handel. Målet är att systemet ska vara ett fullskaligt europeiskt alternativ till de globala kortbolagen senast 2027.

”WERO handlar om att fullborda arkitekturen för Europas betalningssuveränitet med ett skalbart europeiskt alternativ”, säger Ludovic Francesconi, strategichef på EPI, till Euronews.