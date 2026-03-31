Eurozonens ekonomi tappar fart snabbt samtidigt som inflationstrycket ökar, vilket väcker allt starkare varningar om stagflation. Nya PMI-siffror och marknadsanalyser pekar mot att Irankriget håller på att rita om de ekonomiska förutsättningarna i grunden.
Oro för stagflation växer i Europa
Inköpschefsindex (PMI) för eurozonen sjönk till 50,5 i mars, en kraftig nedgång från 51,9 i februari och klart sämre än de 51,0 som ekonomer hade väntat sig.
Siffran ligger bara marginellt över gränsen mellan tillväxt och kontraktion.
”PMI:et ringer stagflationslarmet när kriget i Mellanöstern driver priserna kraftigt uppåt samtidigt som tillväxten kvävs”, säger Chris Williamson, chefsekonom på S&P Global Market Intelligence, enligt CNBC.
Företagens kostnader stiger i den snabbaste takten på över tre år, drivet av stigande energipriser och störningar i leveranskedjorna. Leveransförseningarna har nått sin högsta nivå sedan mitten av 2022.
Investerare oförberedda
Samtidigt varnar Nigel Green, vd för rådgivningsjätten deVere Group, för att marknaden underskattar riskerna.
Sedan USA:s anfall mot Iran har oljepriset stigit med 65 procent – den brantaste ökningen under en månad sedan Gulfkriget 1990.
”Investerare som fortsätter att behandla detta som en tillfällig topp riskerar att vara materiellt oförberedda”, säger Green, enligt Affärsvärlden.
Green pekar på att en potentiell förlust om 10 till 14 miljoner fat per dag vid fortsatta störningar i Hormuzsundet skulle motsvara 10–14 procent av den globala dagliga efterfrågan.
Han menar att de nuvarande förhållandena snarare liknar 1970-talets utbudschocker än de senaste decenniets mer kortvariga prisrörelser.
Inflationen växer
ECB räknar nu med en tillväxt på 0,9 procent i eurozonen under 2026 och en genomsnittlig inflation på 2,6 procent, enligt CNBC.
Men S&P Globals prisindikator pekar mot att inflationen kan accelerera mot 3 procent.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uppmanade under tisdagen till förhandlingar med Iran och beskrev den globala energikrisen som ”kritisk”.