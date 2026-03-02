Techbolagen i Europa har stått sig slätt mot konkurrenterna i USA och Kina. Men den bilden kan nu vara på väg att ändras.
Efter kräftgången – Europas techbransch reser sig
Europa har i årtionden stått i skuggan av USA och Kina, och kontinenten har länge haft svårt att skapa globala teknikjättar.
Men nu syns nya tecken på teknologisk självsäkerhet, menar experter.
AI, grön teknik och så kallad deep tech är områden där Europas techbransch nu vågar vara betydligt kaxigare, skriver The Economist.
Vuxit mycket snabbt
I Stockholm har AI-bolaget Lovable vuxit explosionsartat genom att utveckla verktyg för så kallad ”vibe-coding”, där artificiell intelligens skapar programkod utifrån instruktioner.
Företaget, som har lyfts fram som Sveriges stora AI-hopp, är ett exempel på en ny generation europeiska startups som snabbt når betydande intäkter.
Samtidigt är Europa fortfarande långt efter USA. Av världens 100 högst värderade teknikbolag finns endast sex i Europa, jämfört med 56 i USA och 16 i Kina.
Satsas mer kapital
Men riskkapitalinvesteringarna ökar. Förra året uppgick investeringarna i europeiska startups till 85 miljarder dollar, en kraftig ökning jämfört med för ett decennium sedan.
En viktig drivkraft bakom omsvängningen är geopolitiken. Efter ökade spänningar med USA, inte minst under Donald Trump, betraktas teknologiskt beroende som en strategisk risk.
EU-kommissionen, där teknikfrågorna leds av Henna Virkkunen, arbetar med planer för att stärka kapitalmarknaderna och underlätta finansiering för växande bolag.
Lämnar amerikanska bolag
Även Kinas utveckling påverkar. Landets statligt styrda innovationsmodell har minskat andelen globalt riskkapital, vilket delvis gynnat Europa.
Samtidigt har kompetensflöden vänt. Fler som arbetar inom tech söker sig nu till Europa, bland annat efter nedskärningar i amerikanska teknikjättar.
Inom klimatteknik närmar sig Europa USA. Brittiska Octopus Energy har knoppat av mjukvarubolaget Kraken till en värdering på omkring nio miljarder dollar.
Finns mycket kvar att göra
I Sverige utvecklar Stegra fossilfritt stål, även om det har varit förknippat med utmaningar hittills, och i Schweiz bygger Climeworks anläggningar för att fånga koldioxid direkt ur luften.
Trots framstegen är utmaningarna betydande. Europa lanserar fortfarande få avancerade AI-modeller och ligger långt efter i halvledarproduktion.
Men inom nischer som vätgas och kvantteknik är gapet mindre. För första gången på länge framstår tanken på ett europeiskt teknikgenombrott som realistisk, enligt The Economist.
