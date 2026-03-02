Efter kräftgången – Europas techbransch reser sig

Europa har i årtionden stått i skuggan av USA och Kina, och kontinenten har länge haft svårt att skapa globala teknikjättar.

Men nu syns nya tecken på teknologisk självsäkerhet, menar experter.

AI, grön teknik och så kallad deep tech är områden där Europas techbransch nu vågar vara betydligt kaxigare, skriver The Economist.

Vuxit mycket snabbt

I Stockholm har AI-bolaget Lovable vuxit explosionsartat genom att utveckla verktyg för så kallad ”vibe-coding”, där artificiell intelligens skapar programkod utifrån instruktioner.

Företaget, som har lyfts fram som Sveriges stora AI-hopp, är ett exempel på en ny generation europeiska startups som snabbt når betydande intäkter.

Samtidigt är Europa fortfarande långt efter USA. Av världens 100 högst värderade teknikbolag finns endast sex i Europa, jämfört med 56 i USA och 16 i Kina.