Räntorna är de högsta på 24 år och för första gången sedan 2021 rör sig aktier och obligationer åt olika håll. Nu försöker förmögenhetsförvaltare få kunderna att återvända till räntemarknaden. Kritikerna menar ändå att den klassiska 60/40-portföljen har spelat ut sin roll.
Efter år av förluster: Därför lockar obligationerna tillbaka spararna
Förmögenhetsrådgivare och kapitalförvaltare i USA försöker få sina kunder att köpa en tillgångsklass som många har tröttnat på. Det rapporterar Wall Street Journal.
Argumentet är de höga räntorna. Men uppgiften har inte blivit lättare av att de ledande obligationsräntorna nu ligger på sin högsta nivå på två decennier. Det betyder att priserna på obligationerna har fallit.
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”Den största utmaningen blir psykologisk. När folk tänker på räntebärande placeringar utgår de från hur det var när räntan låg nära noll. Men vi befinner oss i en helt annan räntemiljö än de senaste 15 åren”, säger Brian Spinelli, en av två investeringschefer på förmögenhetsförvaltaren Halbert Hargrove till WSJ.
Diversifieringen fungerar igen, men till ett pris
Enligt analyshuset Leuthold Group ser 2026 ut att bli det första året sedan 2021 då aktie- och obligationspriser rör sig i motsatta riktningar. Det är grunden i 60/40-portföljen, där 60 procent aktier och 40 procent obligationer ska dämpa svängningarna.
Hittills i år har S&P 500 stigit med omkring 12 procent, medan Vanguards breda obligations-ETF har fallit med runt 5 procent, enligt data från Factset. Skyddet har alltså bestått i att obligationerna tappat medan aktierna gått upp.
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Förtroendet för modellen fick sig en rejäl törn 2022. Då föll aktier och obligationer samtidigt när Federal Reserve höjde räntan i rask takt. Många sparare bytte sedan obligationer mot aktier, som har gått betydligt bättre.
Nu börjar det vända. Enligt Morningstar har inflödena till obligationsfonder hittills i år redan varit större än under något helt år sedan 2021.
Korta löptider och obligationsstegar
Många rådgivare rekommenderar korta och medellånga löptider snarare än långa. En del ser de stigande räntorna som en reaktion på USA:s växande budgetunderskott, eller som ett tecken på att marknaden inte litar på att Fed tämjer inflationen. Båda delarna slår hårdast mot långa obligationer.
Redan i januari varnade Citadels vd Ken Griffin för att obligationsinvesterare snabbt kan kräva högre räntor om statsfinanserna inte sköts.
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David Busch, investeringschef på Trajan Wealth, köper obligationer med tre till fem års löptid. Han ser dem som ett alternativ för kunder med mycket pengar i penningmarknadsfonder.
”Fed är på väg att höja räntan. När den slutar höja eller pausar kommer de kunder som håller kontanter att följa med räntorna ner, precis som de nu följer med dem upp”, säger han till WSJ.
Collin Martin, chef för ränteanalys på Schwab Center for Financial Research, förespråkar i stället en obligationsstege, där pengarna sprids över obligationer med successivt längre löptid, säger han till WSJ.
”Det finns alltid risker med obligationer, priserna kan falla. Men vi ser en löpande avkastning som vi inte har sett på nästan två decennier”, säger han.
AI gör portföljen mer sårbar
Alla är inte övertygade. I augusti beskrev analytiker 60/40-modellen som trasig, bland andra Torsten Sløk, chefsekonom på Apollo. Hans argument är att aktieavkastningen numera drivs av koncentrationen till AI-bolag och inte av konjunkturen.
Även bland rådgivarna i Wall Street Journal finns oro för att aktier och obligationer båda har blivit för beroende av AI-bolag, så att de åter riskerar att röra sig i takt. Enligt Apollo står de tio största bolagen i S&P 500, som till stor del drivs av teknik och AI, för 40 procent av indexet. Samtidigt är 49 procent av årets nyemitterade obligationer med hög kreditvärdighet kopplade till AI.
”Investerar man försiktigt i livsmedelsbolag och transportbolag, stabila verksamheter som växer vad som än händer, så klarar man sig”, säger Brent Wilsey, investeringschef på Wilsey Asset Management.