Efter år av förluster: Därför lockar obligationerna tillbaka spararna

Förmögenhetsrådgivare och kapitalförvaltare i USA försöker få sina kunder att köpa en tillgångsklass som många har tröttnat på. Det rapporterar Wall Street Journal.

Argumentet är de höga räntorna. Men uppgiften har inte blivit lättare av att de ledande obligationsräntorna nu ligger på sin högsta nivå på två decennier. Det betyder att priserna på obligationerna har fallit.

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”Den största utmaningen blir psykologisk. När folk tänker på räntebärande placeringar utgår de från hur det var när räntan låg nära noll. Men vi befinner oss i en helt annan räntemiljö än de senaste 15 åren”, säger Brian Spinelli, en av två investeringschefer på förmögenhetsförvaltaren Halbert Hargrove till WSJ.

Diversifieringen fungerar igen, men till ett pris

Enligt analyshuset Leuthold Group ser 2026 ut att bli det första året sedan 2021 då aktie- och obligationspriser rör sig i motsatta riktningar. Det är grunden i 60/40-portföljen, där 60 procent aktier och 40 procent obligationer ska dämpa svängningarna.

Hittills i år har S&P 500 stigit med omkring 12 procent, medan Vanguards breda obligations-ETF har fallit med runt 5 procent, enligt data från Factset. Skyddet har alltså bestått i att obligationerna tappat medan aktierna gått upp.

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Förtroendet för modellen fick sig en rejäl törn 2022. Då föll aktier och obligationer samtidigt när Federal Reserve höjde räntan i rask takt. Många sparare bytte sedan obligationer mot aktier, som har gått betydligt bättre.

Nu börjar det vända. Enligt Morningstar har inflödena till obligationsfonder hittills i år redan varit större än under något helt år sedan 2021.