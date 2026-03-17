Kriget mot Iran rasar vidare för USA, och det innebär ett ständigt behov av pengar. Men det har blivit dyrare för landet att låna.
USA:s lånekostnader stiger – i helt fel läge
USA:s statsskuld står inför ökad konkurrens från en rekordstor våg av företagsobligationer.
Det driver upp kostnaderna för statlig upplåning i ett läge där militära utgifter samtidigt ökar kraftigt.
Utvecklingen kopplas till både den snabbt växande AI-sektorn och den pågående konflikten med Iran.
Amazon är populärt
En kraftig ökning av företagsobligationer noterades nyligen när amerikanska bolag emitterade skuld i en historiskt hög takt. Under en enskild dag uppgick emissionerna till över 65 miljarder dollar, den högsta nivån som registrerats, skriver Fortune.
En stor del av detta drevs av Amazon, som ensam tog in omkring 37 miljarder dollar för att finansiera investeringar, bland annat i AI-infrastruktur och datacenter.
Denna kraftiga ökning av företagsupplåning påverkar även marknaden för amerikanska statsobligationer.
När fler aktörer konkurrerar om investerarnas kapital tvingas finansdepartementet erbjuda högre avkastning för att locka köpare.
Stort underskott
Detta har bidragit till att räntan på tioåriga statsobligationer stigit, vilket i sin tur gör det dyrare för staten att finansiera underskottet.
Samtidigt fortsätter USA:s budgetunderskott att växa i snabb takt. Under de första fem månaderna av budgetåret nådde underskottet cirka en biljon dollar.
Den militära konflikten med Iran har ytterligare ökat trycket på de offentliga finanserna, med mångmiljardkostnader redan under krigets inledande dagar.
Planer på att höja försvarsbudgeten till omkring 1,5 biljoner dollar per år riskerar att förstärka utvecklingen ytterligare.
Lockat stort intresse
Parallellt driver AI-boomen stora teknikföretag och så kallade hyperscalers att söka kapital via obligationsmarknaden.
Prognoser pekar på att den totala volymen av investment grade-obligationer kan nå upp till 2,25 biljoner dollar under året, vilket skulle innebära fortsatt hård konkurrens om investerarnas pengar.
Trots de ökande riskerna visar investerare fortsatt stark efterfrågan på både företags- och statsobligationer.
Nyligen genomförda auktioner av långfristiga amerikanska statsobligationer har lockat stort intresse, särskilt från internationella köpare, delvis tack vare de högre räntenivåerna.
Läs mer: Ryskt gasfartyg driver fritt i Medelhavet: ”Allvarlig risk”. Dagens PS