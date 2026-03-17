USA:s lånekostnader stiger – i helt fel läge

USA:s statsskuld står inför ökad konkurrens från en rekordstor våg av företagsobligationer.

Det driver upp kostnaderna för statlig upplåning i ett läge där militära utgifter samtidigt ökar kraftigt.

Utvecklingen kopplas till både den snabbt växande AI-sektorn och den pågående konflikten med Iran.

Amazon är populärt

En kraftig ökning av företagsobligationer noterades nyligen när amerikanska bolag emitterade skuld i en historiskt hög takt. Under en enskild dag uppgick emissionerna till över 65 miljarder dollar, den högsta nivån som registrerats, skriver Fortune.

En stor del av detta drevs av Amazon, som ensam tog in omkring 37 miljarder dollar för att finansiera investeringar, bland annat i AI-infrastruktur och datacenter.

Denna kraftiga ökning av företagsupplåning påverkar även marknaden för amerikanska statsobligationer.

När fler aktörer konkurrerar om investerarnas kapital tvingas finansdepartementet erbjuda högre avkastning för att locka köpare.