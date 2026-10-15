Kina har ett hårt grepp om produktionen av sällsynta jordartsmetaller. Nu ser man åtminstone inte ut att ta ett hårdare grepp i förhandlingarna med EU.
Glädjebesked för EU – Kina godkänner export av sällsynta jordartsmetaller
Kina är berett att fortsätta godkänna exportlicenser för sällsynta jordartsmetaller till Europa, oavsett om handelsuppgörelsen med USA förlängs efter januari.
Det uppger det kinesiska handelsministeriet, enligt CNBC.
Beskedet kommer inför en tidsfrist för den tillfälliga handelsvapenvilan mellan USA och Kina.
Förbättrad relation
Överenskommelsen, som slöts i oktober 2025, innebar att båda länderna pausade vissa handelshinder under ett år.
Inför ett senare möte mellan ländernas ledare förlängdes vapenvilan med två månader, till januari.
Kina skärpte i oktober förra året sina exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller. Reglerna omfattade även produkter med så lite som 0,1 procent kinesiskt ursprung.
Åtgärden följde på att USA utvidgat sina exportrestriktioner till att omfatta fler dotterbolag till kinesiska företag på landets sanktionslista.
Samtidigt har handelsrelationerna mellan EU och Kina visat tecken på förbättring.
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Nära en överenskommelse
Förra veckan träffade EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič Kinas handelsminister Wang Wentao i Peking.
Efter mötet uppgav Kina att landet var berett att använda en särskild kanal för att underlätta exporten av sällsynta jordartsmetaller till Europa.
I gengäld vill Peking att EU ska stödja kinesisk import inom vissa områden med produkter som kan användas både civilt och militärt.
Sällsynta jordartsmetaller är viktiga för bland annat elbilar, elektronik, vindkraftverk och försvarsutrustning.
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Viktig fråga för industrin
Kinas dominerande ställning inom utvinning och framför allt förädling gör exportpolitiken till en central fråga för europeiska industriföretag.
EU-kommissionens ledare samlas i Bryssel på torsdagen och fredagen. Handelsförhandlingarna med Kina väntas då stå på dagordningen.
Experter menar att det kinesiska beskedet signalerar att Peking vill hålla exporten till Europa igång även om handelskonflikten med USA åter skulle trappas upp.
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