Glädjebesked för EU – Kina godkänner export av sällsynta jordartsmetaller

Kina är berett att fortsätta godkänna exportlicenser för sällsynta jordartsmetaller till Europa, oavsett om handelsuppgörelsen med USA förlängs efter januari.

Det uppger det kinesiska handelsministeriet, enligt CNBC.

Beskedet kommer inför en tidsfrist för den tillfälliga handelsvapenvilan mellan USA och Kina.

Förbättrad relation

Överenskommelsen, som slöts i oktober 2025, innebar att båda länderna pausade vissa handelshinder under ett år.

Inför ett senare möte mellan ländernas ledare förlängdes vapenvilan med två månader, till januari.

Kina skärpte i oktober förra året sina exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller. Reglerna omfattade även produkter med så lite som 0,1 procent kinesiskt ursprung.

Åtgärden följde på att USA utvidgat sina exportrestriktioner till att omfatta fler dotterbolag till kinesiska företag på landets sanktionslista.

ANNONS

Samtidigt har handelsrelationerna mellan EU och Kina visat tecken på förbättring.

Läs mer: Gamla hårddiskar blir USA:s nya gruva för jordartsmetaller. Realtid