"Existentiellt hot" – miljardärernas skräck tar makten i New York

För tre år sedan tvivlade till och med hans egna allierade. Democratic Socialists of America fruktade att den unge politikern med tunt CV skulle göra organisationen till åtlöje.

”Riskerna var att det fanns en smal väg till seger och att vi kunde underprestera”, säger Gustavo Gordillo, medordförande för New Yorks DSA, till Wall Street Journal.

På tisdagskvällen lokal tid stod den 34-årige Zoran Mamdani på scen i Brooklyn som segrare. Han slog delstaten New Yorks tidigare guvernör Andrew Cuomo med 50 procent mot 41,4 procent.

Republikanen Curtis Sliwa fick 7,7 procent.

En miljon röster – första gången sedan 1969

Väljare mellan 18 och 29 år hade det högsta valdeltagandet av någon åldersgrupp, skriver Wall Street Journal.

Totalt fick Mamdani över en miljon röster. Ingen borgmästarkandidat har nått den siffran sedan John Lindsay år 1969, enligt Business Insider.

Bakom rekordsiffrorna låg en kampanj byggd på överkomlighet, med löften om gratis kollektivtrafik, kostnadsfri barnomsorg och stopp för hyreshöjningar.

ANNONS

Bill Ackman har varit en av Zohran Mamdanis starkaste kritiker. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT)

Medan Cuomo satsade på tv-reklam mötte Mamdani väljarna direkt och nådde dem via sociala medier.

”Zohran var övertygad om att överkomlighet faktiskt var den största växande oron baserat på hans möten med vanliga människor i olika samhällen”, säger Patrick Gaspard, tidigare rådgivare till USA:s president Barack Obama, till Wall Street Journal.