Socialisten Zohran Mamdani styr nu världens finanscentrum. Hans seger kostade miljardärerna tiotals miljoner dollar.
"Existentiellt hot" – miljardärernas skräck tar makten i New York
För tre år sedan tvivlade till och med hans egna allierade. Democratic Socialists of America fruktade att den unge politikern med tunt CV skulle göra organisationen till åtlöje.
”Riskerna var att det fanns en smal väg till seger och att vi kunde underprestera”, säger Gustavo Gordillo, medordförande för New Yorks DSA, till Wall Street Journal.
På tisdagskvällen lokal tid stod den 34-årige Zoran Mamdani på scen i Brooklyn som segrare. Han slog delstaten New Yorks tidigare guvernör Andrew Cuomo med 50 procent mot 41,4 procent.
Republikanen Curtis Sliwa fick 7,7 procent.
En miljon röster – första gången sedan 1969
Väljare mellan 18 och 29 år hade det högsta valdeltagandet av någon åldersgrupp, skriver Wall Street Journal.
Totalt fick Mamdani över en miljon röster. Ingen borgmästarkandidat har nått den siffran sedan John Lindsay år 1969, enligt Business Insider.
Bakom rekordsiffrorna låg en kampanj byggd på överkomlighet, med löften om gratis kollektivtrafik, kostnadsfri barnomsorg och stopp för hyreshöjningar.
Medan Cuomo satsade på tv-reklam mötte Mamdani väljarna direkt och nådde dem via sociala medier.
”Zohran var övertygad om att överkomlighet faktiskt var den största växande oron baserat på hans möten med vanliga människor i olika samhällen”, säger Patrick Gaspard, tidigare rådgivare till USA:s president Barack Obama, till Wall Street Journal.
Trump stödde från sidlinjen
Affärseliten kastade in allt för att få stopp på Mamdani.
Mike Bloomberg, stadens tidigare borgmästare, gav fem miljoner dollar till grupper som stöttade Cuomo eller attackerade Mamdani efter primärvalet. Detta utöver de 8,3 miljoner han redan spenderat före primärvalet, rapporterar Business Insider.
Airbnb-grundaren Joe Gebbia spenderade tre miljoner och hedgefondmiljardären Bill Ackman 1,25 miljoner.
USA:s president Donald Trump och techmiljardären Elon Musk gav sitt stöd till Cuomo dagen före valet, men öppnade inte plånboken.
”Oavsett om du personligen gillar Andrew Cuomo eller inte har du verkligen inget val”, skrev Trump på Truth Social, enligt Business Insider.
”Vi är ett existentiellt hot”
Mamdani använde motståndet som vapen. Han namngav sina motståndare öppet och gjorde deras investeringar till bevis för vem han företrädde.
”Miljardärer som Bill Ackman och Ronald Lauder har hällt miljoner dollar i det här valet för att tror att vi utgör ett existentiellt hot”, sa Mamdani i oktober, enligt Wall Street Journal.
”Jag erkänner: De har rätt. Vi är ett existentiellt hot mot miljardärer som tror att deras pengar kan köpa vår demokrati.”
Ackman ”Säg bara till”
Redan nu anpassar sig finanseliten till en ny verklighet.
Ackman, som attackerat Mamdani under hela kampanjen, twittrade enligt Bloomberg efter segern:
”Grattis till vinsten. Nu har du ett stort ansvar. Om jag kan hjälpa NYC, säg bara till vad jag kan göra.”
Ralph Schlosstein, tidigare chef för Evercore och medgrundare av BlackRock, undersöker att gå med i en affärsrådgivningsgrupp för den nya borgmästaren.
”Jag bryr mig djupt om staden, och jag tänker inte åka någonstans, oavsett vem borgmästaren är. Jag kommer att göra vad jag kan för att hjälpa honom att lyckas”, säger han till Bloomberg.
”Och så börjar det!”
Men alla är inte övertygade.
”Vi kan inte ha en socialist i den största kapitalistiska staden i världen”, säger en hedgefondförvaltare till Financial Times.
I sitt segertal på tisdagskvällen riktade sig Mamdani direkt till presidenten:
”För att nå någon av oss måste du ta dig igenom alla oss.”
Trumps svar kom snabbt på Truth Social: ”… OCH SÅ BÖRJAR DET!”
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
