Kriget mellan USA, Israel och Iran har nu pågått i en månad och visar inga tecken på att avta. Tvärtom intensifieras diskussionerna om en möjlig amerikansk markoperation på iranskt territorium. Samtidigt som diplomatiska ansträngningar pågår parallellt.
"Mycket enkelt" – USA förbereder markinvasion
Pentagon förbereder markoperationer i Iran, enligt källor som pratat med amerikanska tjänstemän.
Det handlar inte om en fullskalig invasion utan om räder med specialstyrkor och konventionella markstyrkor mot strategiska mål.
Bland alternativen som diskuteras finns ett intagande av ön Kharg, Irans viktigaste oljeexportnav, samt räder mot iranska militärpositioner längs kusten nära Hormuzsundet.
Axios och Wall Street Journal uppger även att Pentagon överväger att sända ytterligare 10 000 soldater till regionen.
Trump vill ta oljan och ön
President Donald Trump sade i en intervju med Financial Times att hans ”preferens skulle vara att ta oljan” och att Kharg-ön kunde tas ”mycket enkelt”.
Samtidigt har Vita huset skickat dubbla signaler. Presssekreterare Karoline Leavitt uppger enligt The Guardian att Pentagons planering syftar till att ge Trump ”maximal handlingsfrihet”, inte till ett slutgiltigt beslut.
Iran varnar för kraftiga motåtgärder. Parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf har sagt att landet ”väntar på att amerikanska trupper sätter fot på marken för att sätta eld på dem”.
Han anklagade också USA för att i hemlighet planera en markattack medan man offentligt söker förhandlingar.
Enligt opinionsundersökningar motsätter sig stora delar av amerikanska folket en markinvasion.
Stora risker
Militära experter är delade om riskerna. Den pensionerade arméofficeren Michael Eisenstadt varnar för att ett intagande av Kharg-ön vore förenat med stora faror, givet Irans förmåga att använda drönare och artilleri, skriver Washington Post.
Han förespråkar i stället rörliga räder, snarare än en fast närvaro på iranskt territorium.
Diplomatiska försök pågår. Pakistan har tagit på sig rollen som medlare och arrangerade enligt The Guardian ett fyrmaktsmöte med Saudiarabien, Turkiet och Egypten.
USA lade förra veckan fram ett 15-punktsförslag om vapenvila, som Iran avvisade. Enligt källor har har Pakistan erbjudit sig att arrangera direkta samtal mellan USA och Iran inom de närmaste dagarna.