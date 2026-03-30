"Mycket enkelt" – USA förbereder markinvasion

Pentagon förbereder markoperationer i Iran, enligt källor som pratat med amerikanska tjänstemän.

Missa inte: Motvilligt erkännande från Trump: Iran har kontroll. Realtid

Det handlar inte om en fullskalig invasion utan om räder med specialstyrkor och konventionella markstyrkor mot strategiska mål.

Bland alternativen som diskuteras finns ett intagande av ön Kharg, Irans viktigaste oljeexportnav, samt räder mot iranska militärpositioner längs kusten nära Hormuzsundet.

Axios och Wall Street Journal uppger även att Pentagon överväger att sända ytterligare 10 000 soldater till regionen.

Trump vill ta oljan och ön

President Donald Trump sade i en intervju med Financial Times att hans ”preferens skulle vara att ta oljan” och att Kharg-ön kunde tas ”mycket enkelt”.

Samtidigt har Vita huset skickat dubbla signaler. Presssekreterare Karoline Leavitt uppger enligt The Guardian att Pentagons planering syftar till att ge Trump ”maximal handlingsfrihet”, inte till ett slutgiltigt beslut.

Läs även: Tidigare Trump-rådgivare: Kriget med Iran kan trappas upp. Dagens PS

Iran varnar för kraftiga motåtgärder. Parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf har sagt att landet ”väntar på att amerikanska trupper sätter fot på marken för att sätta eld på dem”.

Han anklagade också USA för att i hemlighet planera en markattack medan man offentligt söker förhandlingar.

Enligt opinionsundersökningar motsätter sig stora delar av amerikanska folket en markinvasion.