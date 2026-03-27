President Donald Trump har i veckor utfärdat ultimatum efter ultimatum om Hormuzsundet och krävt att Iran omedelbart öppnar farleden. Men på torsdagen skedde ett tydligt retoriskt skifte när presidenten offentligt, om än motvilligt, erkände Irans förmåga att kontrollera den 21 sjömil breda vattenvägen.
Motvilligt erkännande från Trump: Iran har kontroll
Under ett kabinettsmöte i Vita huset noterade Trump bland annat Irans växande ambitioner att ta ut en avgift av fartyg som passerar sundet.
”De borde inte kunna göra det, men de gör det lite grann”, sade presidenten, enligt Yahoo Finance.
Det är en markant förändring från bara några veckor sedan, då Trump hävdade att sundet ”kommer att öppna sig självt”.
Sedan kriget inleddes den 28 februari har han utfärdat minst fyra separata ultimatum mot Iran, alla utan önskat resultat.
Tio tankers som ”present”
Trump beskrev också hur iranska förhandlare hade lovat att släppa igenom åtta stora oljefartyg och sedan höll sitt löfte.
Ytterligare två fartyg skickades som en ursäkt, sammantaget den ”present” som presidenten hade antytt tidigare i veckan. Fartygen seglade under pakistansk flagg, eftersom Pakistan agerar medlare i konflikten.
”Jag antar att vi hade att göra med rätt personer”, konstaterade Trump.
Men trafiken ligger fortfarande långt under normala nivåer. Före kriget passerade över 100 fartyg genom sundet dagligen, och sjöfartstjänsten MarineTraffic rapporterade i veckan att passage nu bara är möjlig för fartyg som är förhandsgodkända av Iran.
Deadline förlängd – börserna föll
Senare på torsdagen meddelade Trump att han förlänger sin deadline för Iran med ytterligare tio dagar, till den 6 april.
I lördags hade han hotat att ”utplåna” Irans kraftverk om sundet inte öppnades inom 48 timmar.
Beskedet kom efter Wall Streets brantaste börsfall sedan krigets start. S&P 500 föll 1,7 procent och Brent-råoljan steg cirka 5,7 procent till 108,01 dollar per fat, rapporterar New York Times.
Ekonomiska varningar
BlackRocks vd Larry Fink varnade i en BBC-intervju att oljepriset kan nå 150 dollar per fat och utlösa en global recession om Iran fortsätter att hota sundet efter krigsslutet.
OECD bedömer att inflationen i USA kommer att uppgå till 4,2 procent i år, över en procentenhet högre än tidigare prognos.
Motstridiga signaler
Trots Trumps optimism om förhandlingsläget var signalerna från administrationen blandade. Specialsändebudet Steve Witkoff betonade att presidenten prioriterar fred, medan försvarsminister Pete Hegseth hävdade att USA fortsätter att ”förhandla med bomber”, enligt Politico.
Iran har avvisat Trumps 15-punktsplan och lagt fram ett eget femstegsförslag med krav på krigsskadestånd och erkännande av iransk suveränitet över Hormuzsundet.
Samtidigt rapporterade Israel att man dödat den iranske marinbefälhavaren Alireza Tangsiri, som spelat en nyckelroll i blockaden.
Trump lämnade dörren öppen åt alla håll, från fredsavtal till att beslagta Irans olja, men den underliggande verkligheten är att trots veckor av hot har Iran hållit fast vid sin kontroll över världens viktigaste oljefarled.