Motvilligt erkännande från Trump: Iran har kontroll

Under ett kabinettsmöte i Vita huset noterade Trump bland annat Irans växande ambitioner att ta ut en avgift av fartyg som passerar sundet.

”De borde inte kunna göra det, men de gör det lite grann”, sade presidenten, enligt Yahoo Finance.

Missa inte: Hormuz på glänt – norska fartyg får passera. Realtid

Det är en markant förändring från bara några veckor sedan, då Trump hävdade att sundet ”kommer att öppna sig självt”.

Sedan kriget inleddes den 28 februari har han utfärdat minst fyra separata ultimatum mot Iran, alla utan önskat resultat.

Tio tankers som ”present”

Trump beskrev också hur iranska förhandlare hade lovat att släppa igenom åtta stora oljefartyg och sedan höll sitt löfte.

Läs även: Slaget om Hormuzsundet: Så skulle det se ut. Dagens PS

Ytterligare två fartyg skickades som en ursäkt, sammantaget den ”present” som presidenten hade antytt tidigare i veckan. Fartygen seglade under pakistansk flagg, eftersom Pakistan agerar medlare i konflikten.

”Jag antar att vi hade att göra med rätt personer”, konstaterade Trump.

Men trafiken ligger fortfarande långt under normala nivåer. Före kriget passerade över 100 fartyg genom sundet dagligen, och sjöfartstjänsten MarineTraffic rapporterade i veckan att passage nu bara är möjlig för fartyg som är förhandsgodkända av Iran.