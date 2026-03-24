Norska Sjøfartsdirektoratet backar från sitt förbud för norska fartyg att trafikera Hormuzsundet och ersätter det med en kraftig rekommendation att undvika området.
Hormuz på glänt – norska fartyg får passera
Bakgrunden är att myndigheten bedömt att begreppet ”förbud” gick utöver dess rättsliga befogenheter.
”Vi beklagar att det inte gjordes en tillräckligt god bedömning av regelverket. Samtidigt är det viktigt att få fram att det är en mycket allvarlig och oklar situation i Hormuzsundet”, säger sjöfartsdirektør Alf Tore Sørheim i en kommentar, enligt Finansavisen.
Norska myndigheter rekommenderar nu starkt att norskflaggade fartyg undviker Persiska viken, Hormuzsundet och Omanbukten.
Oklar situation om fartyg i sundet
Sundet har inte varit helt stängt och vissa fartyg har fått färdas i området.
Fartyg som redan befinner sig i Persiska viken får lämna området eller ompositionera sig inom regionen om situationen tillåter.
Säkerhetsnivån som fastställdes när attackerna mot Iran inleddes gäller fortsatt.
Japan får klartecken
Irans utrikesminister Abbas Araghchi förnekar att Hormuzsundet är stängt. Nu har man signalerat att man är bered att tillåta japanska fartyg att passera genom sundet.
”I vår uppfattning är sundet öppet. Det är stängt enbart för fartyg som tillhör våra fiender – länder som attackerar oss. För andra länder kan fartyg passera”, säger han i en intervju med japanska nyhetsbyrån Kyodo News.
Diskussioner pågår
Diskussioner mellan Iran och Japan har redan inletts, och frågan ska ha tagits upp under ett telefonsamtal mellan Araghchi och Japans utrikesminister Toshimitsu Motegi.
Motegi bekräftade samtalet och uppgav att 45 japanska fartyg för närvarande ligger stilla i Persiska viken. Hormuzsundet är avgörande för Japan, genom vilket 93 procent av landets oljeimport flödar, enligt The Japan Times.
Trump har satt ultimatum
Situationen sätts under ytterligare press av att president Trump den 21 mars utfärdade ett ultimatum till Iran med krav på att sundet öppnas fullt ut inom 48 timmar, annars hotar han att slå ut iranska kraftverk.
Japan, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien har gemensamt uttryckt beredskap att bidra till säker passage genom sundet.