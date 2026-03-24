Hormuz på glänt – norska fartyg får passera

Bakgrunden är att myndigheten bedömt att begreppet ”förbud” gick utöver dess rättsliga befogenheter.

”Vi beklagar att det inte gjordes en tillräckligt god bedömning av regelverket. Samtidigt är det viktigt att få fram att det är en mycket allvarlig och oklar situation i Hormuzsundet”, säger sjöfartsdirektør Alf Tore Sørheim i en kommentar, enligt Finansavisen.

Norska myndigheter rekommenderar nu starkt att norskflaggade fartyg undviker Persiska viken, Hormuzsundet och Omanbukten.

Oklar situation om fartyg i sundet

Sundet har inte varit helt stängt och vissa fartyg har fått färdas i området.

Fartyg som redan befinner sig i Persiska viken får lämna området eller ompositionera sig inom regionen om situationen tillåter.

Säkerhetsnivån som fastställdes när attackerna mot Iran inleddes gäller fortsatt.