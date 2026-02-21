Motdrag: Ny tullorder – 10 procent från tisdag

Det tog inte lång tid för Trump att skrida till verket. Bara timmar efter att Högsta domstolen i fredags beslutat att hans tidigare handelstullar är i strid med lagen meddelade presidenten på Truth Social att han undertecknat ordern om att införa de nya tullarna ”nästan omedelbart”.

Enligt Vita huset kommer tullarna att träda i kraft den 24 februari. Presidentordern gäller dock bara i 150 dagar, sedan måste kongressen godkänna en förlängning. Något som är problematiskt för Trump då såväl demokrater som några republikaner har motsatt sig hans handelspolitik.

Ett undantag

För två länder, Kanada och Mexiko, sker ett undantag för varor som går under det nordamerikanska frihandelsavtalet USMCA, och som undertecknades under Trumps första period som president.

Varor som inte omfattats av USMCA har tidigare haft ett 35-procentigt påslag (Kanada) och 25 procent (Mexiko), vilket gör att de effektiva tullarna faktiskt kommer att minska. Det finns dock en oro att Trump kommer att vilja förändra frihandelsavtalet när det ska revideras senare i år.

Kräver ersättning

Ett frågetecken är samtidigt vad som nu kommer att ske med de krav på ersättning gällande tidigare införda tullar. Mer än 1 500 amerikanska företag har begärt ersättning för de tullar som Trump införde under den så kallade ”Befrielsedagen”.

Det har inte diskuterats. Vi kommer att sitta i rätten under de kommande fem åren, svarade Trump under en pressträff i USA.

ANNONS

Återbetalningarna uppgår till mer än 170 miljarder dollar, mer än hälften av de intäkter som Trumps tullar inneburit.