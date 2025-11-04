Ljus i mörkret på Sturup – Ryanair satsar när andra flyr

Flygplatsen som tappade sin publik

För tio år sedan hade Sturup ett jämnt flöde av affärsresenärer, veckopendlare och weekendflygare. I dag är hallen ofta ödslig, kaféet stängt och taxikön lika kort som landningsbanan är lång.

SAS är nu det enda bolag som trafikerar inrikeslinjen till Stockholm, med sju dagliga avgångar. Före pandemin gick det 14–15. Resten av resenärerna har valt Kastrup. Där finns 17 dagliga avgångar till Arlanda, ofta till lägre pris – och dessutom med bättre kollektivtrafik.

Enligt Transportstyrelsen har Malmö Airport tappat mer än hälften av sina passagerare sedan 2019. Flygplatsen har rasat från tolfte till nittonde plats bland Nordens största.

Flygskam, flygförbud och svaga förbindelser

Den svenska inrikestrafiken har svårt att lyfta. I Norge, Finland och Danmark har resandet redan nått nivåer över 2019 års siffror, men i Sverige står planen kvar på marken. Kommuner och myndigheter har infört resepolicyer som avråder från flyg, och även statliga myndigheter väljer hellre tåg – åtminstone i teorin.

Flygskammen har satt sina spår, och tillsammans med höga bränslepriser, ökade säkerhetskrav och färre operatörer har det skapat en perfekt storm. Malmö Airport är långt ifrån ensam. Ängelholm, Karlstad, Jönköping och Skavsta blöder ekonomiskt, och i Kristianstad har det sista reguljära planet redan lyft.

Regeringen försöker mildra effekten. I årets budget tillskjuter finansminister Elisabeth Svantesson 318 miljoner kronor årligen för att stötta 33 regionala flygplatser. Men för många av dem kan stödet komma för sent.

Ryanairs passagerarantal nådde nya rekordnivåer i augusti, med över 20 miljoner resenärer. (Foto: Morten Holm / Scanpix / TT)

Ryanair tar chansen på Sturup

Mitt i detta svenska flygmörker gör Ryanair sin entré. Bolaget, som under lång tid haft ett ansträngt förhållande till svenska myndigheter, tycks nu se en möjlighet när SAS blivit mer franskt än skånskt.

Med tre linjer och biljettpriser som ofta ligger under en SJ-tur till Stockholm hoppas irländarna vinna tillbaka de skåningar som hellre flugit från Kastrup. Strategin är klassisk Ryanair: låga kostnader, snabba vändningar och destinationer som fungerar för både semester och affärsresor.

Kan Sturup resa sig igen?

För Malmö Airport är satsningen ett välbehövligt andningshål. Frågan är bara om infrastrukturen hänger med. Bussförbindelserna är glesa, taxipriserna höga och den eviga bilresan genom Söderslätt gör inte direkt reklam för klimatsmart resande.

Men potentialen finns. Zagreb är ett hett weekendmål, Warszawa har blivit ett prisvärt alternativ till Berlin, och London är alltid London. Om skåningarna hittar tillbaka till Sturup kan Ryanairs satsning bli början på en ny vår – bokstavligt talat.

Eller som man kanske skulle säga i Swedavias korridorer: ljuset i tunneln kommer från ett Ryanair-plan.

Perfect Weekend Guide: Sturup

• Nya linjer: London Stansted och Warszawa (två gånger i veckan), Zagreb (fyra gånger i veckan)

• Startdatum: 30 mars 2026

• Flygbolag: Ryanair

• Flygplats: Malmö Airport (Sturup)

• Utmaningar: Flygskam, svaga transporter, konkurrens från Kastrup

• Möjlighet: Ökad tillgänglighet till södra Europa och Storbritannien

Källor: Swedavia, Aviation24.be, CAPA – Centre for Aviation, Travel & Tour World, Sydsvenskan, TT.

