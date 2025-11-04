Två nya direktlinjer och en comeback till Zagreb kan bli den livlina som Malmö Airport, mer känd som Sturup så desperat behöver. Efter flera år av vikande passagerarsiffror, flygskam och tuff konkurrens från Kastrup gör lågprisjätten Ryanair nu en oväntad återkomst. Från våren 2026 kan skåningarna åter resa direkt till London, Warszawa och Kroatiens huvudstad – utan att behöva korsa Öresundsbron.
Ljus i mörkret på Sturup – Ryanair satsar när andra flyr
Nya destinationer – gamla problem
Det är länge sedan Malmö Airport, även känt som Sturup, hade anledning att fira. Men nu händer det: från den 30 mars 2026 återupptar Ryanair trafiken till Zagreb, samtidigt som två nya linjer till London Stansted och Warszawa lanseras. London och Warszawa får två avgångar i veckan, Zagreb fyra.
”Att Ryanair lägger till två nya direktlinjer från Malmö Airport är ett välkommet tillskott till flygplatsens destinationsutbud”, säger Swedavias marknadsdirektör Charlotte Ljunggren i ett pressmeddelande.
”Det finns en tydlig efterfrågan på resor till och från Sverige, vilket gör denna utveckling särskilt betydelsefull.”
Ryanair, som under lång tid fokuserat på Köpenhamn, öppnar därmed åter sin bas mot södra Sverige – och ger hopp om ett trendbrott för den hårt pressade flygplatsen.
Flygplatsen som tappade sin publik
För tio år sedan hade Sturup ett jämnt flöde av affärsresenärer, veckopendlare och weekendflygare. I dag är hallen ofta ödslig, kaféet stängt och taxikön lika kort som landningsbanan är lång.
SAS är nu det enda bolag som trafikerar inrikeslinjen till Stockholm, med sju dagliga avgångar. Före pandemin gick det 14–15. Resten av resenärerna har valt Kastrup. Där finns 17 dagliga avgångar till Arlanda, ofta till lägre pris – och dessutom med bättre kollektivtrafik.
Enligt Transportstyrelsen har Malmö Airport tappat mer än hälften av sina passagerare sedan 2019. Flygplatsen har rasat från tolfte till nittonde plats bland Nordens största.
Flygskam, flygförbud och svaga förbindelser
Den svenska inrikestrafiken har svårt att lyfta. I Norge, Finland och Danmark har resandet redan nått nivåer över 2019 års siffror, men i Sverige står planen kvar på marken. Kommuner och myndigheter har infört resepolicyer som avråder från flyg, och även statliga myndigheter väljer hellre tåg – åtminstone i teorin.
Flygskammen har satt sina spår, och tillsammans med höga bränslepriser, ökade säkerhetskrav och färre operatörer har det skapat en perfekt storm. Malmö Airport är långt ifrån ensam. Ängelholm, Karlstad, Jönköping och Skavsta blöder ekonomiskt, och i Kristianstad har det sista reguljära planet redan lyft.
Regeringen försöker mildra effekten. I årets budget tillskjuter finansminister Elisabeth Svantesson 318 miljoner kronor årligen för att stötta 33 regionala flygplatser. Men för många av dem kan stödet komma för sent.
Ryanair tar chansen på Sturup
Mitt i detta svenska flygmörker gör Ryanair sin entré. Bolaget, som under lång tid haft ett ansträngt förhållande till svenska myndigheter, tycks nu se en möjlighet när SAS blivit mer franskt än skånskt.
Med tre linjer och biljettpriser som ofta ligger under en SJ-tur till Stockholm hoppas irländarna vinna tillbaka de skåningar som hellre flugit från Kastrup. Strategin är klassisk Ryanair: låga kostnader, snabba vändningar och destinationer som fungerar för både semester och affärsresor.
Kan Sturup resa sig igen?
För Malmö Airport är satsningen ett välbehövligt andningshål. Frågan är bara om infrastrukturen hänger med. Bussförbindelserna är glesa, taxipriserna höga och den eviga bilresan genom Söderslätt gör inte direkt reklam för klimatsmart resande.
Men potentialen finns. Zagreb är ett hett weekendmål, Warszawa har blivit ett prisvärt alternativ till Berlin, och London är alltid London. Om skåningarna hittar tillbaka till Sturup kan Ryanairs satsning bli början på en ny vår – bokstavligt talat.
Eller som man kanske skulle säga i Swedavias korridorer: ljuset i tunneln kommer från ett Ryanair-plan.
Perfect Weekend Guide: Sturup
• Nya linjer: London Stansted och Warszawa (två gånger i veckan), Zagreb (fyra gånger i veckan)
• Startdatum: 30 mars 2026
• Flygbolag: Ryanair
• Flygplats: Malmö Airport (Sturup)
• Utmaningar: Flygskam, svaga transporter, konkurrens från Kastrup
• Möjlighet: Ökad tillgänglighet till södra Europa och Storbritannien
Källor: Swedavia, Aviation24.be, CAPA – Centre for Aviation, Travel & Tour World, Sydsvenskan, TT.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
