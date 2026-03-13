13 mars
Iran exporterar mer olja än innan kriget

Kriget som stoppar flyget – 21 000 inställda avgångar i Mellanöstern

Dubai är en central knutpunkt för flyg mellan Europa, Afrika och Asien. (Foto: TT/AP)
Kriget mellan USA, Israel och Iran märks inte bara på slagfältet. Det märks ännu tydligare på flygplatserna. Tiotusentals flyg har ställts in och hundratusentals resenärer sitter fast i regionen när ett av världens mest trafikerade luftrum plötsligt tömts.

21 000 flyg har försvunnit

Flyget i Mellanöstern har gått från full fart till nästan total tvärnit. Sedan den 28 februari, då USA och Israel genomförde attacker mot Iran, har mer än 21 000 planerade flygningar ställts in.

Siffrorna kommer från flygdatatjänsten Flightradar24 och ger en rätt brutal bild av läget. Normalt är luftrummet över Persiska viken ett av världens mest trafikerade. Nu syns i stället stora tomma ytor på radarskärmarna, rapporterar CNN.

Bakgrunden är enkel: när robotar och drönare flyger omkring vill inte flygbolagen göra det.

Hundratusentals resenärer sitter fast i Mellanöstern när flygtrafiken kollapsat efter krigsutbrottet. Foto: Flightradar24

Tio länder har stängt sitt luftrum

Sedan konflikten bröt ut har minst tio länder i regionen helt eller delvis stängt sitt luftrum vid olika tillfällen. Det har skapat en dominoeffekt i den globala flygtrafiken.

När ett luftrum stängs måste planen flyga omvägar. När flera stängs samtidigt uppstår något som närmast liknar ett flygkaos.

Under krigets första vecka stoppade flera flygplatser i Persiska viken nästan all trafik.

Dubai bromsade 85 procent

Det tydligaste exemplet är Dubai International Airport. Flygplatsen är normalt en av världens största knutpunkter och binder ihop 291 destinationer.

Men under den första veckan efter attackerna försvann 85 procent av de planerade flygningarna.

Bara i februari hanterade Dubai nästan 4,9 miljoner flygstolar enligt flygdatabasen Official Aviation Guide. När trafiken plötsligt försvinner påverkas hela världens flygsystem.

Doha och Sharjah hårt drabbade

Dubai är inte ensamt.

I Sharjah, emiratet som ligger granne med Dubai, ställdes omkring 54 procent av flygen in. I Doha i Qatar försvann cirka 62 procent av avgångarna.

Det är siffror som normalt bara syns under pandemier eller stora naturkatastrofer.

Flyget försöker starta igen

Trots kriget börjar vissa flygplatser nu sakta återuppta trafiken.

Bland annat har flygningar återstartat från Dubai, Abu Dhabi och King Khalid-flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien.

Men återhämtningen är försiktig. Flygbolagen vet att läget kan förändras snabbt.

Och för de hundratusentals resenärer som just nu sitter fast i regionen är det en klen tröst.

Flygbranschen har lärt sig mycket sedan pandemin. Men en sak gäller fortfarande: när kriget kommer stannar flyget först.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

