Kriget som stoppar flyget – 21 000 inställda avgångar i Mellanöstern

Tio länder har stängt sitt luftrum

Sedan konflikten bröt ut har minst tio länder i regionen helt eller delvis stängt sitt luftrum vid olika tillfällen. Det har skapat en dominoeffekt i den globala flygtrafiken.

När ett luftrum stängs måste planen flyga omvägar. När flera stängs samtidigt uppstår något som närmast liknar ett flygkaos.

Under krigets första vecka stoppade flera flygplatser i Persiska viken nästan all trafik.

Dubai bromsade 85 procent

Det tydligaste exemplet är Dubai International Airport. Flygplatsen är normalt en av världens största knutpunkter och binder ihop 291 destinationer.

Men under den första veckan efter attackerna försvann 85 procent av de planerade flygningarna.

Bara i februari hanterade Dubai nästan 4,9 miljoner flygstolar enligt flygdatabasen Official Aviation Guide. När trafiken plötsligt försvinner påverkas hela världens flygsystem.

Doha och Sharjah hårt drabbade

Dubai är inte ensamt.

I Sharjah, emiratet som ligger granne med Dubai, ställdes omkring 54 procent av flygen in. I Doha i Qatar försvann cirka 62 procent av avgångarna.

Det är siffror som normalt bara syns under pandemier eller stora naturkatastrofer.

Flyget försöker starta igen

Trots kriget börjar vissa flygplatser nu sakta återuppta trafiken.

Bland annat har flygningar återstartat från Dubai, Abu Dhabi och King Khalid-flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien.

Men återhämtningen är försiktig. Flygbolagen vet att läget kan förändras snabbt.

Och för de hundratusentals resenärer som just nu sitter fast i regionen är det en klen tröst.

Flygbranschen har lärt sig mycket sedan pandemin. Men en sak gäller fortfarande: när kriget kommer stannar flyget först.