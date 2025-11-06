Realtid
Nvidia-chefen: Kina kommer vinna AI-racet

nvidia
Nvidias vd Jensen Huang. (Foto: Lee Jin-man/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Nvidias vd Jensen Huang varnar för att Kinas lägre energipriser för datacenter och liberalare regelverk kring AI kommer göra att landet går om USA.

Kina kommer att vinna AI-racet, säger han till Financial Times.

Uttalandet kommer i samband med att han kommenterat att USA inte tillåter Nvidia att sälja sina mest avancerade AI-chip till Kina. Han har tidigare sagt att Kinas AI-modeller inte är speciellt långt bakom de amerikanska.

Timmar efter den initiala publiceringen hos Financial Times kommer Nvidia-chefen med ytterligare ett uttalande.

”Som jag sagt länge, Kina är nanosekunder bakom USA när det kommer till AI. Det är avgörande att USA vinner det racet”, skriver han på plattformen X.

