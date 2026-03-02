Oljepriset når högsta nivån på över ett år

Oljepriset stiger som förväntat kraftigt i ljuset av de senaste dagarnas oroligheter i Mellanöstern.

Priset för ett fat olja från amerikanska West Texas Intermediate hade på söndagskvällen, lokal tid, ökat med 8 procent till 72 dollar.

Januari 2025 var oljepriset över 80 dollar per fat, men dagens pris är det högsta sedan dess. (Bild: Trading Economics)

Oljepriset stiger när transporten förhindras

Prishöjningen är dock ännu brantare på Brentolja som under den inledande måndagshandeln på de asiatiska börserna stigit med 13 procent till 80 dollar per fat.

Utlovade produktionsökningar från bland annat Saudiarabien dämpar prisökningen något och marknaden står sannolikt och väger i väntan på nya besked kring blockaden av Hormuzsunder och eventuella attacker mot den iranska oljeindustrin.

I linje med förväntningar

Den initiala reaktionen på oljemarknaden var visserligen skarp i jämförelse med normal handel, men den var i stort sett förutsagd och inom analytikernas förväntade intervall för en skakad men inte överdrivet oroad marknad. Oljepriserna hade redan stigit i väntan på en attack mot Iran.

Handlare satsar nu på att det nuvarande avbrottet på oljemarknaden till följd av anfallen blir relativt kortvarigt. Det råder dock betydande osäkerhet kring krigets omfattning och tidsram, då president Donald Trump antytt att det kan pågå i veckor, skriver CNN.

100 dollar per fat

Branschanalytiker varnar för att storskaliga oroligheter, ett kaotiskt maktvacuum eller attacker som slår ut oljeproduktionen kan driva upp priset till 100 dollar per fat eller ännu högre. Detsamma gäller vid en långvarig stängning av kritiska farleder för oljefrakt.

Om det scenariot blir verklighet. något marknaden för närvarande satsar emot, kan bensinpriserna skjuta i höjden. Det skulle kunna tvinga amerikaner att betala ett högt pris för ett regimskifte i Iran, vilket ytterligare förvärrar oron kring levnadskostnader.