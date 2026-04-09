Ett öppet Hormuzsund skulle kunna avvärja de värsta ekonomiska konsekvenserna av kriget. Men världen får ändå räkna med negativa effekter under lång tid, skriver The Economist.
Kriget kommer att kosta – även om vapenvilan hålls
Till slut meddelade Donald Trump att det blir vapenvila i konflikten kring Iran, även om den är skör.
Men trots detta bedöms de ekonomiska effekterna bli mer långvariga än marknaderna först räknat med.
Även om trafiken genom Hormuzsundet återupptas pekar mycket på att energimarknaderna kommer att präglas av osäkerhet under överskådlig tid, skriver The Economist.
Har visat motståndskraft
Under krigets mest intensiva fas har investerare i stor utsträckning utgått från att en global ekonomisk kris skulle kunna undvikas.
Energipriserna steg visserligen, men inte till nivåer som allvarligt hotade efterfrågan eller drev fram en djup recession.
Börserna har därmed visat motståndskraft, och ledande index har hållit sig nära historiska toppnivåer.
Men även vid en stabil vapenvila kvarstår betydande störningar. Produktionen av råolja i Gulfregionen har minskat kraftigt, motsvarande omkring en tiondel av den globala tillgången.
Kan bli dyrare
Att återställa kapaciteten väntas ta tid, samtidigt som logistiken kring transport och försäkring av energileveranser blivit mer komplex och kostsam.
Därtill finns en kvarvarande riskpremie i oljepriset, kopplad till hotet om nya konflikter.
Terminsmarknaderna signalerar redan högre prisnivåer framöver. Brentoljan väntas avsluta året klart över tidigare prognoser, vilket i sin tur riskerar att hålla inflationen uppe globalt, skriver Reuters.
Påverkar leveranskedjor
Centralbanker kan därmed tvingas hålla räntorna högre än annars planerat, med dämpad tillväxt som följd.
Effekterna sträcker sig bortom energisektorn. Skador på gasinfrastruktur, bland annat i Qatar, påverkar tillgången på flytande naturgas.
Samtidigt har störningar i produktionen av konstgödsel redan slagit mot jordbruket i flera regioner, vilket riskerar att förvärra livsmedelsbristen globalt. Även leveranskedjor för industriråvaror påverkas.
Viktigare att producera själva
Sammantaget innebär utvecklingen ett ökat fokus på försörjningstrygghet.
Företag och regeringar tvingas i högre grad väga in geopolitiska risker i sina beslut, något som kan hämma investeringar och fungera som en långsiktig belastning på världsekonomin.
Samtidigt kan krisen påskynda en omställning. Minskad beroende av enskilda transportleder och regioner kan driva fram investeringar i alternativa energikällor och ny produktion.
