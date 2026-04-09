Kriget kommer att kosta – även om vapenvilan hålls

Till slut meddelade Donald Trump att det blir vapenvila i konflikten kring Iran, även om den är skör.

Men trots detta bedöms de ekonomiska effekterna bli mer långvariga än marknaderna först räknat med.

Även om trafiken genom Hormuzsundet återupptas pekar mycket på att energimarknaderna kommer att präglas av osäkerhet under överskådlig tid, skriver The Economist.

Har visat motståndskraft

Under krigets mest intensiva fas har investerare i stor utsträckning utgått från att en global ekonomisk kris skulle kunna undvikas.

Energipriserna steg visserligen, men inte till nivåer som allvarligt hotade efterfrågan eller drev fram en djup recession.

Börserna har därmed visat motståndskraft, och ledande index har hållit sig nära historiska toppnivåer.

Men även vid en stabil vapenvila kvarstår betydande störningar. Produktionen av råolja i Gulfregionen har minskat kraftigt, motsvarande omkring en tiondel av den globala tillgången.