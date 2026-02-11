"Trump-viskarna" – de fick bäst handelsavtal med USA

President Donald Trump har de senaste veckorna slutit flera nya handelsavtal, bland annat med Argentina och Indien.

Avtalen har mötts av kritik i respektive land, där motståndare beskriver dem som eftergifter gentemot USA.

Men trots att uppgörelserna på ytan ser ensidiga ut kan de långsiktiga konsekvenserna bli mer komplexa.

Behövde göra stora eftergifter

Sedan i höstas har USA slutit fem formella handelsavtal och ett tiotal mer övergripande ramverk med partners som EU och Indien. Tidskriften The Economist har analyserat dem.

Avtalen är relativt kortfattade och saknar tydliga tvistlösningsmekanismer, men de har ändå förändrat villkoren för tillträde till den amerikanska marknaden.

Kambodja och Malaysia anses ha gjort de största eftergifterna.