Att förhandla med USA om handeln är inte lätt i dagens läge. Men två länder lyckades under omständigheterna bra med sina avtal, menar The Economist.
"Trump-viskarna" – de fick bäst handelsavtal med USA
Mest läst i kategorin
FI trappar upp kampen på nätet: Rekryterar Unga Aktiesparares vd
Finansinspektionen (FI) gör en rejäl förstärkning i arbetet mot explosionen av bedrägerier och oseriösa investeringsaktörer på nätet och sociala medier. Henrik Wallerström (tidigare Johansson), som fram till nu varit framgångsrik vd på Unga Aktiesparare, har rekryterats som finansinspektör bl.a. med fokus på digitala aktörer kan Realtid som första media berätta. Läs även: Stjäl miljoner via …
Bitcoin rasar: Kryptolångivare stänger dörrarna för uttag
Kryptolångivaren BlockFills har stoppat alla uttag och insättningar i spåren av bitcoins kraftiga nedgång. Ett tecken på att krisen på kryptomarknaden nu börjar få konkreta konsekvenser för aktörerna i branschen. Det Chicagobaserade bolaget, som tillhandahåller likviditet och utlåning till kryptomarknaden, meddelade på onsdagen att uttagen stoppades redan förra veckan. Missa inte: Tusentals faller för bedragarnas …
Färre dricker öl – bryggerijätten tvingas säga upp tusentals
Det är inte någon rusning på öl i Europa. Det gör att upp till 6 000 förlorar jobbet på Heineken. Öl verkar inte längre vara en storsäljare, åtminstone inte på samma sätt som förut. Den nederländska bryggerijätten Heineken planerar nämligen att minska personalstyrkan med mellan 5 000 och 6 000 tjänster under de kommande två …
Surt på Wall Street – trots positiv jobbrapport
Att många fler jobb än väntat skapades i USA i januari var en positiv överraskning. Ändå var det inga muntra miner på USA-börserna under onsdagen. En oväntat stark jobbrapport för januari var inte nog för att ge börsen varaktig skjuts i USA. Även Wall Street var något positiva till en början var ändå slutsatsen att …
Japans bomb kan brisera – och sprida sig världen över
Den japanska valutan, yen, blir allt starkare. Det gör det svårare för den som har lånat yen för att investera i annat – och det är många. Yen carry trade. Så kallas en strategi som i årtionden beskrivits som världens billigaste finansiering. Men nu sprider sig oro bland globala investerare när den japanska yenen stärks …
President Donald Trump har de senaste veckorna slutit flera nya handelsavtal, bland annat med Argentina och Indien.
Avtalen har mötts av kritik i respektive land, där motståndare beskriver dem som eftergifter gentemot USA.
Men trots att uppgörelserna på ytan ser ensidiga ut kan de långsiktiga konsekvenserna bli mer komplexa.
Behövde göra stora eftergifter
Sedan i höstas har USA slutit fem formella handelsavtal och ett tiotal mer övergripande ramverk med partners som EU och Indien. Tidskriften The Economist har analyserat dem.
Avtalen är relativt kortfattade och saknar tydliga tvistlösningsmekanismer, men de har ändå förändrat villkoren för tillträde till den amerikanska marknaden.
Kambodja och Malaysia anses ha gjort de största eftergifterna.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Mer förhandlingsutrymme i Europa
I utbyte mot sänkta, men fortsatt höga, tullnivåer och vissa undantag för exportvaror har länderna öppnat sina marknader för amerikanska produkter och i vissa fall anpassat sin handelspolitik efter USA:s linje gentemot Kina.
Kritiker i regionen menar att villkoren är alltför oförmånliga.
Större ekonomier som EU, Japan och Sydkorea har haft större förhandlingsutrymme.
Lyckades få till lättnader
De har accepterat ömsesidiga tullar på omkring 15 procent men säkrat lättnader för viktiga sektorer som bilar, läkemedel och halvledare.
I gengäld har de lovat att minska både tullar och andra handelshinder samt göra omfattande investeringsåtaganden i USA.
Indien har landat i ett mellanting, med en tullnivå på 18 procent och selektiva lättnader, samtidigt som landet öppnar för ökad import av vissa amerikanska industrivaror och jordbruksprodukter.
Argentina och Storbritannien lyckades bäst
De mest förmånliga avtalen bedöms ha gått till Argentina och Storbritannien, som fått lägre tulltak och generösa kvoter för exempelvis nötkött och bilar.
Ur ett traditionellt handelsperspektiv framstår USA som vinnare genom ökat marknadstillträde och löften om investeringar.
Men högre amerikanska tullar riskerar att belasta konsumenter och minska konkurrensen på hemmaplan.
Samtidigt tvingas flera handelspartner genomföra reformer som kan stärka deras egna ekonomier på sikt, exempelvis genom minskade handelshinder och ökad konkurrens, menar The Economist.
Läs mer: Centralbanker staplar råvaror på hög – kan leda till priskaos. Realtid
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.