Här är rollen som löper störst risk att bränna ut sig

Det är ofta just den kompetens som företag letar efter när de rekryterar. ”Flexibel”, ”lösningsorienterad”, ”kan hantera många parallella uppgifter.” På pappret låter det som en drömprofil.

Men i praktiken innebär kraven ofta att en stark medarbetare får ta på sig mer än vad som är rimligt. I vissa fall kan grunden för överbelastning läggas redan i hur rollen definieras.

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Det första som brister enligt Harvard

Forskning från Harvard publicerad i Harvard Business Review beskriver hur tidiga tecken på utmattning kan ta sig olika uttryck beroende på roll och ansvar i organisationen.

Det märks i små saker som att man fastnar i beslut som tidigare gick snabbt eller att man gör fler missar i enkla moment.

När ansvaret är stort men mandatet begränsat förstärks effekten – mycket energi går åt till att hantera problem som ligger utanför den egna kontrollen.



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