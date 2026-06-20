Utmattning fortsätter att vara en stor utmaning för både individer och företag. Nu lyfter Harvard Business Review vilka roller som är särskilt utsatta – och varför.
Här är rollen som löper störst risk att bränna ut sig
Det är ofta just den kompetens som företag letar efter när de rekryterar. ”Flexibel”, ”lösningsorienterad”, ”kan hantera många parallella uppgifter.” På pappret låter det som en drömprofil.
Men i praktiken innebär kraven ofta att en stark medarbetare får ta på sig mer än vad som är rimligt. I vissa fall kan grunden för överbelastning läggas redan i hur rollen definieras.
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Det första som brister enligt Harvard
Forskning från Harvard publicerad i Harvard Business Review beskriver hur tidiga tecken på utmattning kan ta sig olika uttryck beroende på roll och ansvar i organisationen.
Det märks i små saker som att man fastnar i beslut som tidigare gick snabbt eller att man gör fler missar i enkla moment.
När ansvaret är stort men mandatet begränsat förstärks effekten – mycket energi går åt till att hantera problem som ligger utanför den egna kontrollen.
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Problemet är inte bara tempo eller arbetsmängd
Det är lätt att tänka att utmattning främst drivs av högt tempo eller långa arbetsdagar. Men i projektintensiva organisationer spelar strukturen runt arbetet en avgörande roll.
När flera initiativ pågår samtidigt, prioriteringar är otydliga och beslut förändras under arbetets gång ökar belastningen på medarbetare. Det är en utmaning som många organisationer underskattar.
Det handlar om frekvensen av avbrott, omstarter och parallella spår – inte bara om antalet timmar. På sikt kan det skapa en arbetsmiljö där belastningen blir hög även för mycket kompetenta personer.
Så kan företag minska den kognitiva belastningen
Det är lätt att som företag vilja lösa problemen på individnivå genom företagshälsovård, återhämtning och sjukskrivning. Men om orsaken finns i hur arbetet organiseras behöver även strukturen förändras.
Det handlar om att gå från att enbart behandla symptom till att förändra förutsättningarna: färre parallella projekt, tydligare prioriteringar och bättre samordning mellan olika delar av verksamheten.
Det är först när organisationen minskar komplexiteten som individens belastning faktiskt kan minska.
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Från utmattning till lönsamhet: vinsten med att tänka om
Sjukskrivningar kostar företag mycket pengar. Men en stor del av kostnaden finns i hur arbetet organiseras – när projekt konkurrerar om resurser och prioriteringar ändras för ofta.
När företag i stället skapar tydligare prioriteringar och bättre strukturer för beslut och ansvar kan både arbetsmiljö och effektivitet förbättras.
Förändringar som minskar risken för utmattning kan därför också bidra till att fler projekt blir klara snabbare och med bättre resultat.
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