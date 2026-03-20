Banken inför "stämpelklocka" – anställda arbetar för mycket

JP Morgan har inlett ett nytt pilotprogram där teknik används för att övervaka hur mycket juniora anställda på banken faktiskt arbetar.

Det är ett försök att komma till rätta med långvariga problem kring övertid och arbetsbelastning.

Systemet jämför anställdas egenrapporterade arbetstimmar med uppskattningar baserade på deras digitala aktivitet, såsom möten, tangentbordsanvändning och videokonferenser.

Har infört veckotak

Resultatet presenteras i rapporter som visar eventuella skillnader mellan uppgiven och faktisk arbetstid. Banken planerar att successivt införa verktyget bredare inom sin investmentbank.

Bakgrunden är en bransch där extremt långa arbetsveckor länge varit norm, särskilt för juniora medarbetare.

Trots höga ingångslöner har arbetsvillkoren kritiserats, inte minst efter uppmärksammade incidenter kopplade till utmattning och hälsa.

För att förbättra situationen har JP Morgan tidigare infört ett tak på 80 arbetstimmar per vecka samt begränsat helgarbete, skriver Financial Times.