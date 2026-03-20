Att vara ny på en investmentbank innebär långa arbetsveckor. Med ett nytt övervakningssystem ska JP Morgan få bättre koll på sina anställda.
Banken inför "stämpelklocka" – anställda arbetar för mycket
JP Morgan har inlett ett nytt pilotprogram där teknik används för att övervaka hur mycket juniora anställda på banken faktiskt arbetar.
Det är ett försök att komma till rätta med långvariga problem kring övertid och arbetsbelastning.
Systemet jämför anställdas egenrapporterade arbetstimmar med uppskattningar baserade på deras digitala aktivitet, såsom möten, tangentbordsanvändning och videokonferenser.
Har infört veckotak
Resultatet presenteras i rapporter som visar eventuella skillnader mellan uppgiven och faktisk arbetstid. Banken planerar att successivt införa verktyget bredare inom sin investmentbank.
Bakgrunden är en bransch där extremt långa arbetsveckor länge varit norm, särskilt för juniora medarbetare.
Trots höga ingångslöner har arbetsvillkoren kritiserats, inte minst efter uppmärksammade incidenter kopplade till utmattning och hälsa.
För att förbättra situationen har JP Morgan tidigare infört ett tak på 80 arbetstimmar per vecka samt begränsat helgarbete, skriver Financial Times.
Ska öka transparensen
Ett återkommande problem har dock varit att vissa anställda rapporterar färre timmar än de faktiskt arbetar.
Detta sker ibland för att undvika att bli bortplockade från pågående affärer eller för att fortsatt kunna tilldelas nya uppdrag.
Det nya systemet syftar till att öka transparensen och ge chefer bättre underlag för att fördela arbetsbördan.
Liknande initiativ har införts hos andra storbanker.
Goldman Sachs använder interna system för att identifiera överbelastade medarbetare, medan Bank of America har utvecklat verktyg som varnar när arbetsveckan överstiger fastställda gränser.
Blir mer övervakade
Samtidigt väcker den ökade användningen av övervakningsteknik frågor om integritet. Kritiker menar att detaljerad spårning av digital aktivitet riskerar att bli alltför ingripande och skapa nya typer av press på anställda.
Utvecklingen sker parallellt med att banker investerar i artificiell intelligens för att automatisera arbetsuppgifter som traditionellt lagts på junior personal, exempelvis finansiell modellering och sammanställning av presentationsmaterial.
Tekniken kan minska arbetsbördan men väcker också oro för färre instegsjobb i branschen.
Initiativet från JP Morgan speglar en bredare förändring inom finanssektorn, där arbetsmiljö, effektivitet och teknologisk utveckling allt oftare vägs mot varandra i jakten på hållbara arbetsvillkor.
