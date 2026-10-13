EU-länder vill kunna förbjuda vitt snus – facket slår larm om jobben

Livsmedelsarbetareförbundet, Livs, har gått ut med en varning. Fackförbundet menar att svenska arbetstillfällen kan påverkas av nya europeiska krav på hårdare regler för nikotinprodukter. Det skriver förbundet i ett pressmeddelande.

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Förbundet kräver att regeringen snabbt tar initiativ till en oberoende konsekvensutredning. Regeringen bör också samla riksdagspartierna och arbetsmarknadens parter bakom en gemensam svensk linje i EU.

”För politiker i Bryssel kan det här framstå som en fråga om produktreglering. För våra medlemmar handlar det om möjligheten att gå till jobbet, betala hyran och försörja sin familj”, säger Nataša Stojković, förbundsordförande för Livs, i en kommentar.

Brev till kommissionären

Bakgrunden är ett gemensamt brev som skickades den 6 oktober till EU:s hälsokommissionär Olivér Várhelyi. Det skrevs under av Nederländerna, Belgien, Finland, Frankrike, Ungern, Lettland, Slovenien och Spanien.

Länderna vill att översynen av tobaksproduktdirektivet ska stoppa alla nya produkter som innehåller nikotin eller nikotinliknande ämnen från att komma in på EU-marknaden. Det rapporterar Eunews. Stoppet ska även gälla nikotinfria produkter som liknar nikotinprodukter.

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För produkter som redan säljs vill länderna se maxgränser för nikotinhalt, ett brett förbud mot smaker, standardiserade förpackningar och ett totalt reklamförbud, även för influencers. De vill också förbjuda distansförsäljning över gränserna inom EU.

Nikotinpåsarna pekas ut särskilt. Brevet beskriver dem som ett sätt att kringgå EU:s förbud mot snus, som gäller i hela unionen utom i Sverige sedan 1992. Länderna vill att det förbudet skärps och att varje land ska få förbjuda nikotinpåsar helt.

Brevet skickades av den nederländska hälsoministern Sophie Hermans för alla åtta länders räkning, uppger Snusforumet. EU-kommissionen väntas lägga fram sitt förslag till nytt direktiv i slutet av 2026.