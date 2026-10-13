Åtta EU-länder vill att medlemsstaterna ska få totalförbjuda nikotinpåsar och att nya nikotinprodukter ska stoppas från EU-marknaden. Nu kräver Livsmedelsarbetareförbundet att regeringen utreder vad kraven kan betyda för svenska industrijobb.
EU-länder vill kunna förbjuda vitt snus – facket slår larm om jobben
Livsmedelsarbetareförbundet, Livs, har gått ut med en varning. Fackförbundet menar att svenska arbetstillfällen kan påverkas av nya europeiska krav på hårdare regler för nikotinprodukter. Det skriver förbundet i ett pressmeddelande.
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Förbundet kräver att regeringen snabbt tar initiativ till en oberoende konsekvensutredning. Regeringen bör också samla riksdagspartierna och arbetsmarknadens parter bakom en gemensam svensk linje i EU.
”För politiker i Bryssel kan det här framstå som en fråga om produktreglering. För våra medlemmar handlar det om möjligheten att gå till jobbet, betala hyran och försörja sin familj”, säger Nataša Stojković, förbundsordförande för Livs, i en kommentar.
Brev till kommissionären
Bakgrunden är ett gemensamt brev som skickades den 6 oktober till EU:s hälsokommissionär Olivér Várhelyi. Det skrevs under av Nederländerna, Belgien, Finland, Frankrike, Ungern, Lettland, Slovenien och Spanien.
Länderna vill att översynen av tobaksproduktdirektivet ska stoppa alla nya produkter som innehåller nikotin eller nikotinliknande ämnen från att komma in på EU-marknaden. Det rapporterar Eunews. Stoppet ska även gälla nikotinfria produkter som liknar nikotinprodukter.
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För produkter som redan säljs vill länderna se maxgränser för nikotinhalt, ett brett förbud mot smaker, standardiserade förpackningar och ett totalt reklamförbud, även för influencers. De vill också förbjuda distansförsäljning över gränserna inom EU.
Nikotinpåsarna pekas ut särskilt. Brevet beskriver dem som ett sätt att kringgå EU:s förbud mot snus, som gäller i hela unionen utom i Sverige sedan 1992. Länderna vill att det förbudet skärps och att varje land ska få förbjuda nikotinpåsar helt.
Brevet skickades av den nederländska hälsoministern Sophie Hermans för alla åtta länders räkning, uppger Snusforumet. EU-kommissionen väntas lägga fram sitt förslag till nytt direktiv i slutet av 2026.
Färre länder bakom kraven
Branschen reagerar kraftigt. Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen, kallar kraven upprörande i en intervju med Snusforumet, som ges ut av föreningen. Han menar att länderna går ifrån grundläggande principer för den inre marknaden.
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Strömer pekar samtidigt på att stödet har krympt. När Nederländerna drev ett liknande initiativ i mars 2025 stod tolv länder bakom det. Den här gången har Estland, Irland, Litauen, Luxemburg och Malta inte skrivit under. Ungern, som är Várhelyis hemland, har däremot anslutit sig.
Frankrike, Nederländerna och Belgien har redan förbjudit nikotinpåsar. Det franska förbudet trädde i kraft i våras, något Dagens PS har rapporterat om. Sverige har skickat formella skrivelser till Frankrike och Spanien med argumentet att förbuden bryter mot den fria rörligheten för varor, enligt Euractiv.
Miljardmarknad med svensk kärna
För Sverige står mycket på spel. Den globala marknaden för nikotinpåsar väntas öka från 6,9 miljarder dollar 2025 till över 40 miljarder dollar 2033, som Realtid tidigare rapporterat. Där spelar svenska varumärken som Zyn en central roll. Tobaksjättar som Philip Morris och BAT satsar nu stort på kategorin.
Livs betonar att förbundet inte motsätter sig all reglering. Förbundet vill se effektiva ålderskontroller och tydliga marknadsföringsregler för att skydda unga. Men reglerna måste enligt förbundet vara proportionerliga och ta hänsyn till jobben, folkhälsan och risken för illegal handel.
”Vi försvarar inte företagens produkter eller vinster. Vi försvarar människorna som arbetar i fabrikerna. Vi kräver inte att Sverige säger nej till all reglering. Vi kräver att Sverige vet vad man säger ja till”, säger Nataša Stojković.