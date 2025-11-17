Gigantiskt försvarsprojekt i fara – Saab kan gå miste om affär

De två länderna skyndar nu för att rädda Europas största vapensatsning, som står på randen till kollaps efter långvariga tvister mellan tillverkarna Airbus och Dassault Aviation om hur programmets nästa generations stridsflygplan ska byggas.

Ett alternativ som diskuteras inför högnivåmöten denna vecka är att begränsa samarbetet till det gemensamma ”stridsmoln”, enligt tjänstemän i båda länderna som Financial Times talat med.

Konceptet med ett molnbaserat gränssnitt, som skulle länka samman stridsflygplan och deras piloter med sensorer, radar och drönare samt mark- och sjöbaserade kommandosystem, är redan en av FCAS:s grundpelare.

”Stridsmoln” skapar fortfarande värde

Om planen på ett gemensamt stridsflygplan överges skulle fokus på molnsystemet göra det möjligt för länderna att fortsätta någon form av samarbete.

Stridsmolnet, som syftar till att förbättra EU:s militära förmåga genom att använda artificiell intelligens för att snabbt bearbeta stora mängder data, är ett samarbete mellan Airbus tyska försvarsavdelning, franska Thales och spanska Indra.

”Vi kan leva med flera jetplan i Europa men vi behöver ett molnsystem för dem alla”, säger en tjänsteman med insyn i ärendet till FT.

En annan källa med kännedom om situationen menar att alla andra delar av FCAS fungerar väl.

”Varför skulle vi sluta med det? Det finns inget behov av att FCAS ska kollapsa helt – det finns ett behov av ett stridsmoln”, säger personen till FT.

FCAS framtid diskuteras vid möten mellan den franska försvarsministern Catherine Vautrin och tyska motsvarigheter i Paris på måndag. Men även dagen därpå mellan förbundskansler Friedrich Merz och president Emmanuel Macron i Berlin.