Gigantiskt försvarsprojekt i fara – Saab kan gå miste om affär

En modell för ett potentiellt framtida europeisk flygplan. Som kanske inte blir av. (Foto: Michel Euler / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Berlin och Paris diskuterar att drastiskt skala ner det 100 miljarder euro stora försvarsprojektet Future Combat Air System (FCAS) genom att överge planerna på ett gemensamt stridsflygplan.

De två länderna skyndar nu för att rädda Europas största vapensatsning, som står på randen till kollaps efter långvariga tvister mellan tillverkarna Airbus och Dassault Aviation om hur programmets nästa generations stridsflygplan ska byggas.

Ett alternativ som diskuteras inför högnivåmöten denna vecka är att begränsa samarbetet till det gemensamma ”stridsmoln”, enligt tjänstemän i båda länderna som Financial Times talat med.

Konceptet med ett molnbaserat gränssnitt, som skulle länka samman stridsflygplan och deras piloter med sensorer, radar och drönare samt mark- och sjöbaserade kommandosystem, är redan en av FCAS:s grundpelare.

Nato ändrar sig om flygplan – kan öppna för Saab

En grupp Natoländer har stoppat inköpet av amerikanska Boeing E-7 sedan USA dragit sig ur samarbetet för att ersätta de nuvarande flygplanen.

”Stridsmoln” skapar fortfarande värde

Om planen på ett gemensamt stridsflygplan överges skulle fokus på molnsystemet göra det möjligt för länderna att fortsätta någon form av samarbete.

Saab har flera affärer på gång. Men en kanske inte blir av. (Foto: Jonas Ekströmer/TT).

Stridsmolnet, som syftar till att förbättra EU:s militära förmåga genom att använda artificiell intelligens för att snabbt bearbeta stora mängder data, är ett samarbete mellan Airbus tyska försvarsavdelning, franska Thales och spanska Indra.

”Vi kan leva med flera jetplan i Europa men vi behöver ett molnsystem för dem alla”, säger en tjänsteman med insyn i ärendet till FT.

En annan källa med kännedom om situationen menar att alla andra delar av FCAS fungerar väl.

”Varför skulle vi sluta med det? Det finns inget behov av att FCAS ska kollapsa helt – det finns ett behov av ett stridsmoln”, säger personen till FT.

FCAS framtid diskuteras vid möten mellan den franska försvarsministern Catherine Vautrin och tyska motsvarigheter i Paris på måndag. Men även dagen därpå mellan förbundskansler Friedrich Merz och president Emmanuel Macron i Berlin.

Senaste nytt

Spela klippet
Förseningar hotar kärnvapen

Paris, Berlin och Madrid måste besluta före årets slut om arbetet ska påbörjas med ett demonstrationsflygplan. Ett arbete som beräknas kosta flera miljarder euro.

Men många av de inblandade i programmet tror att det redan är för sent att lösa den långvariga tvisten mellan Airbus och Dassault, det franska familjeägda företaget som tillverkar stridsflygplanet Rafale.

Efter att Dassault begärt att ta över mer av arbetet med att bygga flygplanet har Berlin övervägt alternativ. I sin tur har Dassaults vd Éric Trappier hävdat att det franska företaget kan klara sig på egen hand. Detta eftersom man har all nödvändig expertis.

Den franska regeringen fruktar att misslyckande med att ändra reglerna skulle äventyra tidsfristen, skriver The Economist. Frankrike behöver ett nytt jetplan senast 2040 för att ersätta Rafale-planen som bär en del av landets kärnvapenavskräckning.

Saab kan gå miste om affär

Den tyska irritationen har enligt källor nått en kritisk punkt. Tyskland överväger som sagt att involvera Sverige eller Storbritannien i projektet, vilket skulle kunna öppna för svenska Saab (börskurs Saab).

Men om fokus nu skiftar till enbart stridsmolnet kan det innebära att den potentiella affären för Saab försvinner.

Ett misslyckande undergräva EU:s planer på ökat försvarssamarbete efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

