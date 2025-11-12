Danmark köper svenska granatgevär för halv miljard

Ordervärdet är 510 miljoner kronor.

Beställare är det danska försvarsdepartementets inköpsorganisation. Leveranserna kommer att ske 2026-2028.

”Vi ser fram emot att fortsätta bidra till den danska försvarsmaktens förmåga under lång tid framöver”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs (börskurs Saab) affärsområde dynamics, i ett pressmeddelande.

Det handlar om granatgeväret Carl-Gustaf och den senaste modellen, M4. Försvarsmakten i Danmark har använt tidigare versioner av Carl-Gustaf sedan 1970-talet.