Försvarskoncernen Saab har fått en beställning på granatgevär, ammunition och träningsutrustning från Danmark.
Danmark köper svenska granatgevär för halv miljard
Ordervärdet är 510 miljoner kronor.
Beställare är det danska försvarsdepartementets inköpsorganisation. Leveranserna kommer att ske 2026-2028.
”Vi ser fram emot att fortsätta bidra till den danska försvarsmaktens förmåga under lång tid framöver”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs (börskurs Saab) affärsområde dynamics, i ett pressmeddelande.
Det handlar om granatgeväret Carl-Gustaf och den senaste modellen, M4. Försvarsmakten i Danmark har använt tidigare versioner av Carl-Gustaf sedan 1970-talet.