Realtid
Realtid.se
TT-nyhet

Danmark köper svenska granatgevär för halv miljard

danmark
Danmark har använt tidigare modeller av granatgeväret Carl-Gustaf i decennier. (Foto: Saab)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Försvarskoncernen Saab har fått en beställning på granatgevär, ammunition och träningsutrustning från Danmark.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ordervärdet är 510 miljoner kronor.

Beställare är det danska försvarsdepartementets inköpsorganisation. Leveranserna kommer att ske 2026-2028.

”Vi ser fram emot att fortsätta bidra till den danska försvarsmaktens förmåga under lång tid framöver”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs (börskurs Saab) affärsområde dynamics, i ett pressmeddelande.

Det handlar om granatgeväret Carl-Gustaf och den senaste modellen, M4. Försvarsmakten i Danmark har använt tidigare versioner av Carl-Gustaf sedan 1970-talet.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS