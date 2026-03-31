Förlorad framtidstro i USA – årets lägsta siffra

Hemmamarknaden i USA är världens starkaste. Landets konsumenter står för nästan 70 procent av landets gigantiska BNP. Motsvarande siffra i Sverige är omkring 50 procent.

Därför är det alarmerande när förtroendet bland amerikanerna sviktar. Utan konsumenterna stannar landets ekonomi.

Den nya siffran som pekar på sviktande konsumentförtroende är alltså ytterligare en varningssignal för att världens största ekonomi kan vara på väg in i en riktigt svag konjunktur.

”Så gott som alla kände att ekonomin gick åt fel håll i mars när kriget i Iran pressade upp drivmedelspriserna och hotade framtidsutsikterna”, skriver Investopedia.

Förlorad framtidstro i USA

Enligt University of Michigans konsumentundersökning sjönk framtidstron bland konsumenter med 6 procent i mars, den lägsta nivån sedan december.

Nedgången var bred men slog hårdast mot medel- och höginkomsttagare på grund av börsoro kopplad till kriget i Iran. Eftersom konsumentförtroende ofta föregår faktiskt spenderande, ses raset som en varningssignal för hela ekonomins utveckling.

Sjunkande optimism tyder på att hushållen förbereder sig på att strama åt svångremmen, vilket mörkar utsikterna för den ekonomiska tillväxten.

”Det är dålig stämning bland amerikanska konsumenter som oroar sig för högre drivmedelspriser och fallande aktier. Fortsätter kriget väntas ännu lägre nivåer”, skriver Heather Long, chefsekonomin på Navy Federal Credit Union.

Även om de kortsiktiga ekonomiska utsikterna föll kraftigare, omkring 14 procent, var nedgången mindre på lång sikt. Det tyder på en hoppfullhet om att konflikten blir kortvarig.

Skenande statsskuld och svagare arbetsmarknad

Konsumentförtroendet är bara en måttstock som pekat åt fel håll i USA. Landets skenande statsskuld fortsätter att slå nya rekord vilket pressar ekonomin genom höga räntor.

Dessutom brottas man med en arbetsmarknad som visar svaghet för första gången på länge.