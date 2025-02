Biohacking växer – men techmiljardärens metoder ifrågasätts

Bryan Johnson sålde Braintree, ett fintechföretag som erbjuder betalningslösningar för e-handel och mobilappar, för 800 miljoner dollar (ungefär 8,3 miljarder svenska kronor).

Sedan dess investerar han miljontals dollar årligen för att förlänga sitt liv.

Johnsons metoder? Dussintals medicinska procedurer varje månad, strikt vegansk diet och rigorös träning.

Kamp mot döden

Känd för sin extrema livsstil och sin roll i Netflix-dokumentären ”Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever”, intog Johnson scenen i Javits Center i New York, skriver Fortune.

Hans budskap var tydligt: ”Vi är i krig med döden.”

På plats kunde deltagarna testa rött ljus-terapi och biologisk åldersmätning, medan utställare sålde kosttillskott och high-tech hälsolösningar.

En person utklädd till ”Döden” rörde sig symboliskt genom lokalen, berättar tidningen.

