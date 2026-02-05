05 feb. 2026

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

"Finanselitens aktie" rasar på rapporten

Fredrik Karlsson, vd för serieförvärvaren Röko som börsnoterades i mars i fjol. (Foto: Fredrik Sandberg/Fredrik Persson/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 05 feb. 2026Publicerad: 05 feb. 2026

Serieförvärvaren Rökos aktie tillhör en av dagens stora förlorare på Stockholmsbörsen efter en rapport som inte föll marknaden i smaken.

Ned nära 8 procent för bolaget som har flera från den svenska finanseliten i ägarlistan – men som trots det flera analytiker avrådde från att teckna när den gjorde börsdebut för knappt 11 månader sedan.

Ett ”mini-Lifco”

Essitys tidigare vd Magnus Groth, riskkapitalisten Harald Mix, fondbolagsveteranerna Adam Gerge och Henrik Didner samt Rune Andersson på Mellby Gård.

Det är några av namnen från den yttersta finanseliten i ägarboken på serieförvärvaren Röko.

Finansduo drar in miljardbelopp

Finansduon Fredrik Karlsson och Tomas Billing har fått in 1,3 miljarder kronor till sitt nya ”mini-Lifco”, Johan Agerman ny ordförande för Danica Pension och bolag i Tobin-sfären i konkurs. Det är några av onsdagens rubriker i morgonsvepet.

Serieförvärvaren Röko, grundad 2019 av Fredrik Karlsson och Tomas Billing,

Röko grundades efter att Karlsson fick lämna vd-posten på finansmannen Carl Bennets Lifco (börskurs Lifco) i februari 2019 efter oenighet kring hans ersättning.

Ratades av experterna

Inför noteringen på Stockholmsbörsen den 11 mars i fjol, med ett börsvärde på 30 miljarder kronor, var det många experter som var tveksamma till värderingen som Realtid då också skrev om.

”Med det priset blir aktien svår att handla för småsparare och det finns en klar risk att aktien inte blir särskild likvid”, säger Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton till Dagens Industri.

”Serieförvärvaren Röko hastar till börsen i vad som är det osäkraste läget på länge. Snål rabatt och stort överhäng gör att vi avstår”, skrev hans kollega analytikern Jan Lindroth i en analys inför börsdebuten.

EFN:s analytiker Martin Blomgren skrädde inte orden: ”Teckna inte Röko.”

Aktien fick en bra börsstart

Trots de sura minerna vid börsintroduktionen så fick aktien ett par fantastiska smekmånader av marknaden.

I mitten av juli hade kursen stigit över 30 procent. Sedan dess har det dock varit en rejäl kräftgång och sedan toppen har aktien nära halverats inklusive dagens rapportras.

En fjärdedel av börsvärdet är därmed borta sedan börsentrén trots att dagens rapport visade på en ökning av både vinst och omsättning sedan motsvarande kvartal i fjol enligt Placera.

”Röko har en stark finansiell position och goda möjligheter att fortsätta att förvärva bolag som uppfyller våra investeringskriterier”, skriver vd Fredrik Karlsson själv i bolagets vd-ord.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

