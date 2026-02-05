Serieförvärvaren Rökos aktie tillhör en av dagens stora förlorare på Stockholmsbörsen efter en rapport som inte föll marknaden i smaken.
"Finanselitens aktie" rasar på rapporten
Mest läst i kategorin
"Vi kan inte lita på USA längre" – EU förbereder skilsmässa
EU försöker minska sitt beroende av amerikansk teknik, energi, betalningssystem och militär kapacitet. Målet är att göra Europa mindre sårbart när omvärlden blir allt mer osäker. I en krönika förra veckan skrev Realtids Edvard Lundkvist att en separation från USA i praktiken är omöjlig. ”Vi pratar om en total låsning”, konstaterade han och syftade på …
OS-medaljerna blir de dyraste i historien
Vinter-OS i Milano-Cortina inleds med rekordvärda medaljer, samtidigt som guld- och silverpriserna skakar efter dramatiska ras på världsmarknaden. Idrottarna som tar plats på prispallen vid vinter-OS i Italien kommer att få ta emot de mest värdefulla medaljerna i olympisk historia. Sedan sommar-OS i Paris 2024 har spotpriserna på guld och silver skjutit i höjden med …
Egenföretagarna börjar tro på framtiden
Framtidstron bland svenska egenföretagare stiger och pensionssparandet ökar kraftigt, enligt färska siffror. Samtidigt visar tidigare undersökningar att oro för egen sjukdom fortsätter att vara den största riskfaktorn för landets egenföretagare. SEB:s senaste Företagarindikator visar att förväntningarna för de kommande tre månaderna har stigit med tre enheter till 18, vilket är över det historiska genomsnittet, skriver …
Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax
Trots att guld, techaktier och dollarn skakat har USA:s obligationsmarknade visat en oväntad stabilitet. Men under ytan bubblar krisen: en statsskuld som rusar mot 40 000 miljarder dollar och en inflation som biter sig fast. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, valde vid sitt senaste möte i januari att lämna räntan oförändrad. Beslutet gick emot önskemålet …
Oljepriset rasar efter Trumps Iran-besked
Oljepriserna sjönk för andra dagen i rad under tisdagen då marknadens aktörer vägde in möjligheten till en avspänning mellan USA och Iran, samtidigt som en starkare dollar pressade priserna ytterligare. Brentoljan föll med 0,5 procent till 65,91 dollar per fat. Medan amerikanska WTI-oljan handlades kring 61,83 dollar per fat, rapporterar Reuters. Nedgången följer på måndagens …
Ned nära 8 procent för bolaget som har flera från den svenska finanseliten i ägarlistan – men som trots det flera analytiker avrådde från att teckna när den gjorde börsdebut för knappt 11 månader sedan.
Läs även: Så undviker du onödig ISK-skatt i vår och sparar tusenlappar – Realtid
Ett ”mini-Lifco”
Essitys tidigare vd Magnus Groth, riskkapitalisten Harald Mix, fondbolagsveteranerna Adam Gerge och Henrik Didner samt Rune Andersson på Mellby Gård.
Det är några av namnen från den yttersta finanseliten i ägarboken på serieförvärvaren Röko.
Finansduo drar in miljardbelopp
Finansduon Fredrik Karlsson och Tomas Billing har fått in 1,3 miljarder kronor till sitt nya ”mini-Lifco”, Johan Agerman ny ordförande för Danica Pension och bolag i Tobin-sfären i konkurs. Det är några av onsdagens rubriker i morgonsvepet.
Serieförvärvaren Röko, grundad 2019 av Fredrik Karlsson och Tomas Billing,
Röko grundades efter att Karlsson fick lämna vd-posten på finansmannen Carl Bennets Lifco (börskurs Lifco) i februari 2019 efter oenighet kring hans ersättning.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Ratades av experterna
Inför noteringen på Stockholmsbörsen den 11 mars i fjol, med ett börsvärde på 30 miljarder kronor, var det många experter som var tveksamma till värderingen som Realtid då också skrev om.
”Med det priset blir aktien svår att handla för småsparare och det finns en klar risk att aktien inte blir särskild likvid”, säger Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton till Dagens Industri.
”Serieförvärvaren Röko hastar till börsen i vad som är det osäkraste läget på länge. Snål rabatt och stort överhäng gör att vi avstår”, skrev hans kollega analytikern Jan Lindroth i en analys inför börsdebuten.
EFN:s analytiker Martin Blomgren skrädde inte orden: ”Teckna inte Röko.”
Aktien fick en bra börsstart
Trots de sura minerna vid börsintroduktionen så fick aktien ett par fantastiska smekmånader av marknaden.
I mitten av juli hade kursen stigit över 30 procent. Sedan dess har det dock varit en rejäl kräftgång och sedan toppen har aktien nära halverats inklusive dagens rapportras.
En fjärdedel av börsvärdet är därmed borta sedan börsentrén trots att dagens rapport visade på en ökning av både vinst och omsättning sedan motsvarande kvartal i fjol enligt Placera.
”Röko har en stark finansiell position och goda möjligheter att fortsätta att förvärva bolag som uppfyller våra investeringskriterier”, skriver vd Fredrik Karlsson själv i bolagets vd-ord.
Läs även: Analyshuset: Tre nya aktier vi tror extra på i februari – Realtid
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.